Sørvest politidistrikt fikk melding om voldsepisoden utenfor utestedet i Nedre Strandgate klokka 2.18. Fornærmede, en 44 år gammel mann, var bevisstløs en stund, men var etter kort tid i stand til å snakke med politi og helsepersonell på stedet, får NTB opplyst.

– Han blir nå ivaretatt av helsepersonell på stedet. Vi kjenner ikke til foranledningen, men vi er i kontakt med de involverte og foretar avhør. Vi fikk meldingen fra et vitne om at en mann ble slått ned utenfor et utested. Gjerningsmannen løp fra stedet, melder fulgte etter og ga opplysninger til 112, sier oppdragsleder Jostein Reiestad.

Politiet pågrep den angivelige gjerningsmannen, en 27-åring, i Gamle Stavanger og kjørte ham i arresten.

