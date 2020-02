Martin Ødegaard scoret og var svært delaktig da Real Sociedad slo ut Real Madrid i Copa del Rey.

Nordmannen viste ingen respekt overfor sine fremtidige lagkamerater og strålte foran hjemmepublikumet på Santiago Bernabéu.

I utgangspunktet er drammenseren på et to år langt utlån hos baskerne i nord, men mange har ment at Real Madrid og trener Zinedine Zidane bør hente 21-åringen tilbake allerede i sommer.

Det kan de bare glemme, ifølge Real Sociedads klubbpresident.

– Ødegaard er veldig glad etter kampen mot Madrid. Vi kommer til å fokusere på det som er her og nå, fremtiden hans kan vi prate om en annen dag.

– Men det er null prosents sjanse for at han går tilbake til Real Madrid (etter sesongen), sier Aperribay i et radiointervju gjengitt av AS.

Men tidligere på dagen skal ikke La Real-presidenten ha vært lite skråsikker.

– Jeg er trygg på at avtalen vi har kommer til å bli fulgt. Spilleren hører til Real Madrid og hvis de spør oss vil vi sitte ned og høre hva begge sider har å si. Men vi forventer at Ødegaard kommer til å være her med oss i to år.

Nordmannen har selv uttalt denne uken at han har planer om å bli værende i baskerland.

– Planen er å bli i Real Sociedad neste sesong. Ingenting har endret seg. Jeg er veldig fornøyd her og er fokusert på det som skjer her og nå, sa Ødegaard på en pressekonferanse før møtet med Real Madrid.

Real Sociedad møter lilleputt Mirandés i semifinalen av Copa del Rey etter triumfen mot Real Madrid søndag.