– Jeg har diskutert politikk istedenfor å trene. Det har ikke vært optimalt.

Torsdag kom gladnyheten fra FIS. Jentene skal få hoppe i storbakken under VM i Oberstdorf neste år.

– Det er helt nydelig, jeg er veldig, veldig glad for det. Det gir en sånn energiboost å vite at du har klart å få det her på programmet, sier Maren Lundby til TV 2.

– Er du litt stolt av deg selv?

– Jeg vet ikke hvor mye av kreden jeg skal ta egentlig, sier Lundby.

Der blir hun møtt med stor uenighet av resten av landslaget.

– Maren har gått først i hele greia. Det er ikke sikkert hun kommer til å få mye kredit for det, men hun fortjener uendelig med kredit for det, for dette hadde ikke vært mulig uten henne, sier landslagskollega Anna Odine Strøm.

– Hun er i en helt egen klasse når det gjelder å ta ansvar for egen utvikling, for laget og nå måtte hun gjøre det for resten av verden også. Det er rett og slett imponerende, sier landslagstrener Christian Meyer.

– Hvis ikke hun hadde stått på som hun har gjort de siste ukene, tror jeg ikke vi hadde fått hoppe i storbakken neste år. Hun er en såpass profilert utøver, som har så mye makt, det at hun velger å stå i kampen og bruke tid og energi på det, det er tøft. Det er ekstremt respekt, tilføyer lagvenninne Silje Opseth.

– Ikke optimale forberedelser

De siste ukene har Toten-jenta frontet kampen for å få storbakke på VM-programmet for kvinnene i Oberstdorf i 2021. Det har vært møter med politikere, flere titalls intervjuer og telefonsamtaler.

– Det har vært litt mer travelt enn vanlig kan du si, smiler Lundby.

Og det har kostet å kjempe kvinnekamp, når du også kjemper om sammenlagtseieren i verdenscupen.

– Det tar jo mye fokus og mye tid. For å forberede seg maks er det viktig å få tid til å gjøre jobben de to dagene i uka jeg er hjemme. Det blir mye reising om vinteren, og når jeg da skal løpe fra møte til møte, reise til Oslo og diskutere politikk istedenfor å være hjemme å trene... Det har kanskje ikke vært optimale forberedelser, innrømmer 25-åringen.

Også landslagssjefen har merket hvordan det utenomsportslige har preget eleven sin.

– Man ser det litt på kveldstid, hun glemmer for eksempel litt flere ting enn vanlig, og man ser at hun har hatt litt mindre energi enn det hun har nå for eksempel, sier landslagssjefen, som også har sett signaler i hoppbakken.