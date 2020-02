Tirsdag denne uken ble det kjent at Cirkle K kuttet sitt 10-kroners tilbud på wienerpølse, noe som naturligvis satte sinnene i kok hos Drammen Pølseforening.

Organisasjonen var meget skuffet over prisøkningen til 20 kroner, og oppfordret til spis-pølse-sakte-aksjoner over det ganske land.

Vil ha forsoning

10-kronerstilbudet hadde da vært en greie i syv år. Den nye og dyrere wiener-varianten er ifølge Cirkle K 40 prosent større enn den forrige.

Nå melder partene i konflikten, Drammen Pølseforening, Cirkle K og pølseprodusent Leiv Vidar at de inviterer til forsoningsmøte førstkommende tirsdag, akkurat en uke etter at den nye wieneren ble kjent.

–Gleder oss

– Vi gleder oss til å møte skikkelige pølseelskere. Vi er begge opptatte av pølser, og det er naturlig at vi møtes, sier kommunikasjonsjef Knut Hilmar Hansen i Circle K til TV 2.

Under forsoningsmøtet skal Cirkle K fortelle demonstrantene hvorfor de har endret wienerpølsa.

– I tillegg skal Leiv Vidar snakke om pølser og kvalitet, og vi lar pølseelskerne få smake på den nye wieneren. Også nye pølser står på agendaen, sier Hansen.

– Våpenhvile

Jørgen Styrmoe, styreleder i Drammen Pølseforening forteller til TV 2 at det er våpenhvile frem til møtet tirsdag.

– De har tatt initiativ til å møtes på nøytral grunn, der de skal bevise hvorfor de setter opp prisen. Vi synes det er hyggelig at de ønsker dialog, sier Styrmoe.

– Pølsa skal være veldig god for at man skal betale dobbelt så mye som den gamle. Vi er en forening for pølser, og håper at Circle K forstår at man ønsker å ha et produkt med kvalitet, fortsetter han.

Han forteller at han ikke har fått noen signaler om Circle K kommer til å gå tilbake til den gamle prisen.

– Vi får se hva møtet bringer. Vi er en lettbeint og tilgivende forening. Det viktigste for oss er å fremme pølsas fortreffelighet. Dette er ekstremt viktig i en tid hvor kalorier skal telles, og man kun skal innta blader og superfood. Vi ser på oss selv som en slags motvekt til dette hysteriet, og mener vi kan bevise at man faktisk ikke blir tjukk av lang mat, sier han.

– Kult

Hansen i Circle K tar ikke hardt på reaksjonene fra pølseforeningen etter prisøkningen.

– Vi legger ikke skjul på at vi synes det er litt kult at Drammen har sin pølseforening som deltar aktivt i debatter og i sosiale medier. Oss bekjent er dette den eneste byen med en slik forening, sier kommunikasjonsjefen.