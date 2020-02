En av de ledende forskerne i arbeidet med å utvikle en vaksine mot koronaviruset opplyser om at deres arbeid først vil være klar tidligst i 2021, ifølge CNN.

– Det tidligste en vaksine vil være tilgjengelig på globalt plan er tidlig neste år. Det høres tregt ut, men det er mye raskere enn det er gjort tidligere, sier Robin Shattock ved Imperial College London.

Kortet ned prosessen

Så langt er over 630 mennesker døde og over 31.400 personer smittet. Så langt er det påvist smittetilfeller i over 25 land.

For få dager siden meldte den samme forskeren at de hadde gjort store fremskritt i arbeidet, og opplyste om at et steg som vanligvis tar to-tre år ble gjennomført i løpet av to uker.

Da meldte Shattock at forskerne var klare til å begynne å teste sin vaksine på dyr allerede neste uke, og at de har ambisjoner om å gjennomføre tester på mennesker i løpet av sommeren.

Advarer mot masker

Forskeren opplyser fredag at maskene som brukes for å forhindre virussmitte bare har begrenset effekt.

– Vi har ikke sterke beviser for at de gjør mye for å beskytte. De kan redusere smitte ved å sørge for at du ikke rører ansiktet ditt så mye, sier han.

Han mener at omfattende maskebruk vil skape mer problemer enn de gagner om bruken gjør at det ikke er nok igjen til sykehusene som trenger dem.