28. januar ble Manchester United-direktør Ed Woodwards hjem vandalisert av rasende supportere.

Mellom 20 til 30 personer ikledd finlandshetter skal ha møtt opp utenfor United-direktørens hjem, hvor de kastet bluss og sprayet grafitti på gjerdet.

Flere videoer av vandalenes pøbelstreker sirkulerte på sosiale medier.

«Ed Woodward kommer til å dø,» sto det under en av dem.

Saken ble slått stort opp i flere engelske tabloidaviser, deriblant The Sun.

Nå har Manchester United sendt en offisiell klage på avisen til Independent Press Standards Organisation (IPSO), som tilsvarer Pressens Faglige Utvalg i Norge . Det melder klubben selv i en pressemelding fredag kveld.

Manchester United mener The Sun visste om angrepet, men unnlot å melde fra til politiet. I stedet mener klubben at avisen selv var til stede med journalist og fotograf.

– Klubben mener at avisen The Sun hadde mottatt informasjon om det påtenkte angrepet, som inkluderte kriminell skade og intensjon om å skremme, og at en journalist selv var til stede mens det skjedde. Kvaliteten på bildene som fulgte historien indikerer at en fotograf også var til stede.

Klubben reagerer sterkt på at avisen selv skal ha vært til stede.

– Journalisten unnlot å utføre den grunnleggende plikten til et ansvarlig samfunnsmedlem, nemlig å rapportere om en forestående forbrytelse og avverge potensiell fare og kriminell skade. Med sin tilstedeværelse både oppmuntret og belønnet journalisten gjerningsmennene, skriver klubben i pressemeldingen.

Klubben skriver videre at de mener dette strider med regelverket til IPSO og enhver etikk blant journalister. Samtidig legger klubben til at de ikke tar lett på avgjørelsen om å sende inn en formell klage.

Woodward skal ikke ha vært hjemme da angrepet skjedde, ifølge BBC. United-direktøren er gift og har to barn og flere medier, blant annet Sky Sports, melder at de heller ikke befant seg i huset.

Hendelen er blitt fordømt i etterkant, og klubben varslet selv om utestengelse på livstid hvis noen ble funnet skyldige.