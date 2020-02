Trond Giskes navn sto på listen over kandidater til nytt fylkestyre i Trøndelag Arbeiderparti da den tidligere i dag ble sendt ut.

Det betyr at Giske kan være aktuell for et nytt lederverv i Trøndelag Arbeiderparti.

Selv kommenterer Giske forslaget slik overfor TV 2:

– Jeg tenker at dersom Trøndelag Arbeiderparti mener at det er bruk for meg, så er jeg villig til å gjøre en jobb. Jeg gjør en jobb for Trøndelag Arbeiderparti hver eneste dag.

Totalt er det 35 navn på listen til valgkomiteen i Trøndelag Ap. Disse er basert på forslag fra lokallagene.

Trond Giske står på lista til Trondheim Ap, sammen med fem andre personer. Lokallaget rangerer ikke mellom kandidatene.

Vil ikke kommentere ønskeverv

For et år siden var Giske aktuell for nestledervervet i Trøndelag Arbeiderparti.

Giske ville i dag ikke kommentere hvilket verv han nå kunne tenke seg.

– Jeg har ikke noen kommentar til det og tror vi har en valgkomité som er i full stand til å sette sammen et lag som gjør at vi vinner gjennom med vår politikk.

Frist i slutten av februar

Allerede før Giske er blitt foreslått, er det kommet reaksjoner på hans mulige kandidatur.

– Dette er en helt demokratisk prosess. Vi skal være sjeleglad i Arbeiderpartiet hvis vi har mange folk som kan fylle de ulike plassene på laget. Noe annet ville vært trøblete, sier Giske.

– Men vil du være en samlende kandidat?

– Jeg har ikke noen kommentar til hvem som skal være kandidater, så det får noen andre ta seg av.

– Du ønsket comeback allerede i fjor i et ledende verv. Føler du at det nå er på tide, at du har gjort opp for deg og at fortid bør være fortid?

– Jeg har ikke noe kommentar til det heller, annet enn at jeg jobber med politikk hver eneste dag og holder på med saker som gjør at vi får et bedre liv i Norge. Politikk handler ikke om oss politikere, men om at velgerne og at folk i Norge får det bedre, sier Giske.

Valgkomiteen inviterer nå kommunepartiene til å gi sine innspill til hvordan nytt styre skal se ut. Frist for dette er satt til 21. februar.