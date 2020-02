Sakene som UDI har fått inn, er fra 31. januar til fredag 7. februar, opplyser pressekontakt Oda Gilleberg til VG.

Direktoratet åpnet i forrige uke for at virusfaste kinesere kan søke om visumforlengelse. Flere flyselskap har innstilt sine flygninger til Kina etter virusutbruddet i Wuhan. Det har ført til utfordringer for kinesere på ferie i Norge.

UDI behandler søknader om utvidet arbeids-, studie- og turistvisum over 90 dager, mens det er lokalt politi som behandler søknader om utvidet turistvisum under 90 dager.

(©NTB)