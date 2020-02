Det svenske presseoppbudet var naturligvis stort da Frida Karlsson fredag møtte pressen før verdenscuphelgen i Falun.

Konkurransen på søndag blir 20-åringens første etter startnekten i desember.

Kommentator og reporter Tomas Pettersson, fra svenske Expressen, mener svensk media har behandlet Karlsson eksemplarisk i de to månedene hun har vært på sidelinjen.

– Som svenske journalister, så kan vi være litt stolte over hvordan vi har oppført oss. Jeg har ikke hørt noen historier om at hun har blitt «jaget». Alle tok et steg tilbake, og det tror jeg er veldig klokt. Det handler om en 20 år gammel jente som har fått sitt livs største tilbakeslag, i alle fall rent idrettslig, så hun har blitt behandlet med stor respekt, forteller han til TV 2.

– Ikke vår rett å få vite

Saken til Karlsson kom ikke lenge etter at Ingvild Flugstad Østberg også hadde fått startnekt.

Ingen av de har gått detaljert inn på nøyaktig hva problemet har vært, og det mener Pettersson at folk må respektere - samme hvor nysgjerrige man måtte være på å finne ut detaljene.

– Frida har sagt at det er for personlig å prate om i offentligheten. Det skal man respektere fullt ut. Det er ikke vår rett å få vite om hennes medisinske problemer, eller hva det nå handler om. Vi i media skal være litt forsiktige med ikke å gå på for hardt. Om hun ikke vil prate om det, så skal vi respektere det. Når hun vil prate om det, så skal vi høre godt etter. Men akkurat nå er det opp til henne, sier han.

– Hvor mye oppmerksomhet har det vært rundt denne saken i Sverige?

– Det er vanskelig å sammenligne med Flugstad Østbergs sak, da jeg ikke er norsk, men jeg vil nesten si at Frida Karlsson-saken har vært enda større. Gjennombruddet hennes i Seefeld-VM var uten sidestykke i svensk skihistorie, og hun ble ekstremt populær på veldig kort tid. Så får hun, som den første i Sverige, startnekt, så det har vært en stor sak.

Ber publikum ikke ha for store forventninger

Påtroppende langrennssjef i Svenska Skidförbundet, Daniel Fåhraeus, sier det er «kanon» å ha Karlsson tilbake, men advarer mot å forvente store resultater med en gang.

– Vi bør være forsiktige med forventningene. Det er viktig at hun kommer inn i det igjen og blir trygg på skigåingen sin. Prestasjonene får komme senere. Men spør dere henne, har hun kanskje et annet svar! sier han.

– Hvor tett blir hun fulgt opp?

– Hun blir fulgt opp tett av fysioterapeuter, laglegene og trenerne. Helsen kommer først. Det er det absolutt viktigste.