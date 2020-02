Melder om svært høy vannstand – vurderer rødt farevarsel

HØY VANNSTAND: Meteorologane melder om svært høy vannstand langs kysten. Foto: Yr.no

Det er sendt ut oransje varsel om fare for svært høy vannstand langs kysten og i fjorder over store deler av Norge over helgen. Til NRK opplyser statsmeteorologen at varselet kan komme til å bli hevet til rødt.