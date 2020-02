Se Manchester City-West Ham på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo søndag fra kl. 17.00.

Manchester City skaper sjanser i bøtter og spann, men sliter med å få ballen i mål.

Mot Tottenham hadde City 19 skudd mot mål, mens Spurs kun hadde tre. Likevel var det laget fra Nord-London som vant kampen 2-0.

Visen var den samme i ligacupsemifinalen mot Manchester United. Der gikk de lyseblå til slutt videre, men de tapte 0-1 hjemme på Etihad til tross for at de styrte spillet og skapte en rekke enorme sjanser.

– Jeg ønsker å finne forklaringen, sier manager Josep Guardiola.

– I hver eneste kamp har vi sluppet inn færre mål og skapt flere sjanser. Jeg har ikke energien, kreftene eller kunnskapene til å si noe galt om mine spillere. Jeg vet at de ønsker å score mål, å sette straffer.

– Å sette ballen i nettet er det vanskeligste som finnes i fotball og vi er nødt til å bli bedre. Men vi har scoret så mange mål, og nå gjør vi ikke det. Jeg har ingen forklaring.

Sterling skadet i flere uker

En av dem som har sluttet å score er Raheem Sterling. City-angriperen kommer fremdeles til mange sjanser, men har ikke scoret siden 27. desember.

Og nå kan det bli lenge til neste gang.

Sterling pådro seg en hamstring-skade i tapet mot Tottenham, og Guardiola bekrefter at 25-åringen må belage seg på noen uker på sidelinjen. Undersøkelser har avdekket en lårstrekk.

– Det kommer til å ta uker, men jeg vet ikke hvor mange akkurat nå.

Avviser Messi-overgang

Da ville det vært beleilig med en fullgod erstatter i hende. Som for eksempel en av tidenes beste fotballspillere?

På grunn av den siste tidens bråk i Barcelona er Lionel Messi blitt nevnt som et mulig overgangsmål for Manchester City. En spesiell klausul gjør at argentineren kan forlate katalanerne gratis etter sesongen.

Men Pep sier selv at han slett ikke ønsker en gjenforening med sin gamle elev.

– Han spiller for Barcelona og han vil bli der. Det er mitt ønske. Jeg kommer ikke til å prate om spillere fra andre klubber. Jeg tror han vil fortsette avslutte karrieren sin der.