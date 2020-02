– Jeg tror kanskje man har dratt det litt langt

Fakta om XXL: - Sportskjede med 36 varehus i Norge, samt flere i Sverige, Finland og Østerrike. - Selskapet ble etablert i år 2000, med en visjon om å være «et eldorado for alle som er interessert i sport, trening og friluftsliv». - Det første varehuset ble åpnet i 2001 i Oslo sentrum, og nettbutikken kom året etter. - I 2014 ble selskapet notert på Oslo Børs. - Omsetningen i 2019 var på drøyt 2,3 milliarder kroner. Kilder: XXL og Wikipedia, via NTB.

– Jeg tror kundene kan glede seg, fortsetter han.

– Må være bedre rigget

Handelsanalytiker Eirik Melle tror en rekke butikker nå blir lagt ned.

– Medisinen er å få ned overetableringen. Man må ta innover seg at sesonger kan være både gode og dårlige og være bedre rigget til dette, sier han.

Maurstad sier at XXL også har et ansvar for en fornuftig prising i fremtiden.

– XXL har også ansvar på seg til å sørge for at det blir en fornuftig prising i sektoren, som gjør at både vi og de andre aktørene klarer seg bedre, sier han.