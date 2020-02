Fredag satte Filip Ingebrigtsen seg på flyet til New York for å løpe en engelsk mil i det prestisjetunge stevnet, Millrose Games.

Der skulle også Jakob Ingebrigtsen vært. Men han har fått ødelagt innendørssesongen med et tretthetsbrudd i hofteregionen. Og trener seg gradvis opp på høydesamling i Sør-Afrika.

Filip savner lillebroren, men har et svært pragmatisk forhold til en typisk løperskade som tretthetsbrudd.

– Sånn som vi ser det, så er skader en del av det å bli god. Fordi du må pushe grenser, og ligge på en grense som ikke alltid er stabil. Den endrer seg hele tiden, sier Filip Ingebrigtsen.

Erfaringen med tretthetsbrudd har gjort at Team Ingebrigtsen har utviklet en helt egen måte å trene og lege den typen skader. Mye bassengtrening, og alternativ kondisjon allerede fra dag én av skadeoppholdet, gjør at det går relativt kort tid før de er tilbake på samme nivå som før skaden.

– I løpet av to uker nå, så skal Jakob være tilbake på omtrent samme mengde med trening som Filip.

– Men er det ikke dårlig tid med tanke på OL?

– Dårlig tid, nei. Det er jo en hel sesong før vi kommer dit.

– Så man rekker et par tretthetsbrudd til på veien?

– Ja, i alle fall ett, ler Gjert.

– Har et medansvar

Storebror Henrik er også ute med skade. Han trener seg opp etter å ha fått operert inn ny brusk og fjernet vev i en tå i oktober i fjor.

Det er uansett ikke snakk om å endre på suksessoppskriften. Etter at Filip utklasset konkurrentene i sesongåpningen, tok det mindre enn en halv time før han tradisjonen tro var ute på en ny «rolig» intervalløkt, 10X120 meter i konkurransefart.

– Det er ikke noe hvilehjem, gliser Filip.

Men pappa Gjert bare gliser når vi antyder at han kjører gutta sine hardt.

– Nei, dette er de vant til. De kjenner drillen, sier han.

Å kjøre intervalldrag etter konkurranser har blitt et varemerke for Ingebrigtsen-klanen. Og noe av hemmeligheten bak den enorme kondisjonen de tre guttene har opparbeidet seg etter mange år.

Samtidig erkjenner Gjert at han må ta sin del av ansvaret for at Jakob til slutt fikk et tretthetsbrudd.

– Ja, det er ingen tvil om at jeg har et medansvar for at sånne ting skjer. Men i tilfellet med Jakob, så har han holdt på uavbrutt i mange år. Og man vet jo ikke om den smellen uansett hadde kommet om han bare hadde dunka på. Han har jo sjøl ønsket å løpe alt det som er av konkurranser. Og vi kunne jo ha risikert at det hadde kommet en smell på et langt mer ugunstig tidspunkt enn dette, sier Gjert.

Oppside

For det er en positiv side med at skaden oppsto rett før jul for Jakob.

– Ja, definitivt. Nå har han fått tatt et steg tilbake, og kroppen fått en nødvendig pause. Mentalt kan det sikkert også ha en effekt at han kjenner på lysten og hva løpingen betyr for han. Filip løp sine beste tider etter sitt tretthetsbrudd i 2018. Det samme gjorde Henrik i 2014. Så det kan slå godt ut, sier Gjert.