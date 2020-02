På innsiden ser klinikken ut som et vanlig sykehus: Tre operasjonsrom, oppvåkningsavdeling og hvite frakker. Men i hjørnet på operasjonssalen er det noe som skiller seg ut.

Det er en fettsugemaskin.

Høysesong for plastikk kirurgi

På Akademiklinikken i Oslo utfører de nærmere 500 kosmetiske operasjoner årlig. De tilbyr blant annet rumpeoperasjoner, ansiktsløft og neseoperasjoner.

Det er sesong for kosmetiske operasjoner, ifølge plastikkirurg Mette Haga.

Flere drømmer om den «perfekte» sommerkroppen, og tyr til plastikk kirurgi.

OPERASJON: Plastikk kirurg Mette Hage viser en av de tre operasjonssalene hos Akademiklinikken. Foto: TV 2

Fredag fortalte TV 2 om Angelica Isaksen som opererte bryst og mage i Tyrkia i en operasjon som kalles «mommy makeover». Tobarnsmoren kom hjem med gule stafylokokker i de nyinnkjøpte puppene.

Katastrofale operasjoner

Det er nemlig slike som Angelica som oppsøker norske klinikker etter mislykkede operasjoner i utlandet. De ønsker å korrigere kroppen tilbake til normalen.

– Vi har mange eksempler på operasjoner som ikke gikk som pasienten hadde tenkt. Vi ser at vi har en økende tendens til at vi får pasienter som har vært utenlands. Da gjelder det spesielt land i Øst-Europa, Thailand og Tyrkia.

– Vi ser en økende tendens til at vi må gjøre store, omfattende rekonstruksjoner, fordi operasjonresultatene har blitt katastrofalt dårlig, sier plastikkirurg Mette Haga ved Akademiklinikken i Oslo, til TV 2.

Kirurgen advarer sterkt mot å gjøre slike operasjoner i utlandet.

– Min intensjon er at det er livsfarlig, forklarer Haga.

Hun tror språkproblemer, mangel på kompetanse og hygiene kan være årsaken til at noen av operasjonene i utlandet går så galt.

– Det som er problemet med behandling i utlandet er først og fremst at man har lite oversikt over kvaliteten på stedet man drar til. Kanskje man ikke kjenner eller kan gjøre research på hvem denne kirurgen er, og det vil også være en utfordring å få tilstrekkelig kommunikasjon omkring det som er tenkt og planlagt gjøres, sier kirurgen.

Hun forklarer videre at korrigeringene pasientene ofte forespør er dyre og omfattende.

– Det trengs ofte flere operasjoner. Prismessing så er det helt avhengig av hvor mange operasjoner pasienten trenger. Men det ligger på rundt 40.000 til 100 000 kroner per inngrep.

Frykter multiresistente bakterier

I tillegg til at operasjonene kan være svært ødeleggende for kroppen, kan man også få infeksjoner som er infisert av multiresistente bakterier. Det er kirurgen svært bekymret for.

– Norge er ett av de landene i verden hvor vi har minst forekomster av sånne multiresistente bakterier. De multiresistente bakteriene, der finnes det ikke noe antibiotika som fungerer, det vet vi. Noen ganger så kan man bli angrepet av en sånn infeksjon, og bli syk av det, og noen ganger så kan man være vert for en sånn infeksjon og ta det med hjem, sier Haga.