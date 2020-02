Fytti katta? Eller kanskje helt kattastrofe? Uansett hva du mener: Her er bilen som garantert vil skape enorm oppsikt, overalt hvor du kommer.

En av de mest spesielle bruktbilene vi noen gang har sett i Norge er akkurat nå til salgs, i Vestby sør for Oslo.

– Dette er Norges eneste bil som er godkjent ombygd til katt, innleder selger Bård annonsen sin.

Og den jobben er tydeligvis gjort på en skikkelig måte. "Ombygd karosseri "Katt" godkjent 23.5 1992" står det i vognkortet utstedt av Statens vegvesen. Det er nok også første og eneste gang Vegvesenet har tatt inn noe slikt i et vognkort.

Kampanje for kattemat

Dette betyr altså at den er registrert på norske skilter og kan kjøres på vanlig vei, som alle andre biler. Utseendet til tross.

Hva er det så som skjuler seg under det meget spesielle utseendet: Jo, dette startet som en ganske alminnelig liten varebil fra Citroën.

Bakgrunnen for katte-ombyggingen er at den ble brukt i en kampanje for kattemat. Så hvis du har katt og god hukommelse, husker du den kanskje derfra?

Dette bilmerket har du sannsynligvis aldri hørt om

Legg merke til den nederste linjen i vognkortet, dette er ikke akkurat dagligdags! Faksimile fra www.finn.no.

Ville lage TV-serie

– Bilen ble renovert og ombygd i i 2002. Ideen med bilen er å få laget en TV-serie og i den forbindelse skrev forfatteren Espen Holm en bok illustrert av kunstneren Bente Foss, Det kreves imidlertid mer arbeid for å få noe fart i dette. Vi har for mange andre prosjekter og vurderer derfor å selge den, forteller selger Bård.

Bilen har ikke rullet mer enn 100.000 kilometer på de 28 årene siden den ble registrert første gang. Under panseret finner vi en liten bensinmotor - og fargen er offisielt sett grå.

Se hva som sto gjemt i skuret

Bilen ser ikke akkurat veldig vanlig ut fra siden heller... Faksimile fra www.finn.no.

Klikk her for å se annonsen på bilen

Katta i sekken?

Bård kjøpte selv bilen i 2002. Da var den pensjonert fra reklamejobbingen og hadde ikke blitt veldig godt fulgt opp de siste årene.

Derfor var det mer enn en kattevask som skulle til for å få den i god stand og gjennom EU-kontrollen den gangen. Kattebilen ble sist EU-godkjent i 2016.

– Den har ikke vært kjørt etter det og bilen ble avskiltet i 2018. Vi har ikke gitt opp ennå, men tiden strekker ikke til og vi selger den gjerne hvis noen har en bra ide. Partnerskap er også aktuelt. Uansett så er det ikke hensiktsmessig at bilen bare står uten bli brukt, skriver Bård i annonsen sin.

Prisforlangende er for øvrig 251.100 kroner. Katta i sekken? Tja, det må vel bli opp til hver enkelt å vurdere!

LES MER: Gjerrig svenske gikk på en kjempesmell

Se video: Her er hun innesperret i superbilen