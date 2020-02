Det er satt av ti uker til saken. Det er satt av ti uker til saken, opplyser Oslo tingrett.

Den 14. mars i fjor ble Laila Anita Bertheussen pågrepet og siktet av PST. I januar tok påtalemyndigheten ut tiltale mot samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Bertheussen er tiltalt for angrep på demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot ledende politikere – blant annet sin egen samboer, Tor Mikkel Wara.

Tiltalen ble offentliggjort i januar og omfatter sju forhold, først og fremst trusler rettet mot Bertheussens samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), samt hans partifeller samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde.

Bertheussen har hele tiden hevdet sin uskyld.

– Hun mener hun ikke har kommet med noen av disse trusselbrevene eller har inngitt noen uriktige anmeldelser. Hun har sagt at hun naturligvis helst skulle sett at det ikke var en sak. Men når det er tatt ut tiltalebeslutning, så gleder hun seg til å møte i retten for å imøtegå disse anklagene, uttalte forsvarer John Christian Elden til TV 2 i slutten av januar, da påtalemyndigheten tok ut sin tiltale.

Tiltalen gjelder en rekke forhold, og politiet anklager henne blant annet for å ha tegnet et hakekors på familiens bil, for å ha kommet med trusler i et brev adressert til «Bertheussen/Wara» og for å ha startet en brann i søppeldunken som sto utenfor huset hun og Wara bodde i.