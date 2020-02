– Når vi gjennomfører disse aksjonene for å redde ut barn i en overgrep-situasjon på Filippinene, så skjer det ofte i fattige strøk, og det er enormt mye barn som løper rundt i området der, sier liaisonoffiser Bente Manger til TV 2.

– Det er klart at det er spesielt når du vet du er på vei inn til et åsted for overgrep mot barn, sier Manger.

Ofre for norske overgripere

Bente Manger viser TV 2 hennes egne videoer fra Manila.

Hun har vært med på de fleste tyngste politiaksjonene der fattige filippinske barn har vært ofre for norske seksuelle overgripere.

– Det er veldig sterke inntrykk, fordi det er fattigslige kår, og det er barneeffekter rundt på åstedet, og det er madrasser og andre ting som viser hva som egentlig foregår der, sier Manger til TV 2.

Flytter til Manilla

I mars flytter hun som første norske liaisonoffiser til Manila for å bekjempe at norske og nordiske menn forgriper seg på fattige barn på Filippinene.

Politioverbetjent i Kripos, Bente Manger, Foto: TV 2

– Vi ser jo i 2015, da vi begynte å se på disse sakene at det er en økning i saker. Vi ønsker å være til stede, og har sett at tilstedeværelse på Filippinene gir et bra resultat. Derfor ønsker vi å være på plass i Manila hver dag, sier Manger til TV 2.

Kripos kjenner til i underkant av 20 saker mer nordmenn er involvert i seksuelle overgrep mot barn på Filippinene.

TV 2 har gjennom en rekke reportasjer vist at nordmenn som er domfelte for overgrep mot barn i Norge reiser til Asia for å forgripe seg på fattige barn.

– Vi ser flere dømte seksuelle overgripere som reiser til Filippinene, hvor det er stor fattigdom, og barn som kan bli utnyttet, sier Manger til TV 2.

Streamer seksuelle overgrep mot barn

Stadig flere nordmenn bestiller også direkteoverføring eller video av overgrep mot barn på nett. Tilstedeværelsen på Manila er en del av regjeringens satsing på å bekjempe at nordmenn begår seksuelle overgrep mot barn i utlandet.

– Overgripere skal vite, at uansett hvor de befinner seg så kommer vi til å jakte på de. Vi skal straffeforfølge og ta disse overgriperne for å trygge barn uansett hvor de er i verden, sier justisminister, Monica Mæland til TV 2.

Målet med den nyopprettede stillingen på Filippinene er at enda flere norske overgripere skal bli stoppet, og tatt.

– Vi håper vi får til et godt samarbeid med god informasjonsflyt begge veier, slik at vi kan få tatt flere nordmenn som bedriver denne typen kriminalitet, sier Manger til TV 2.