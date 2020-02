Karlsson tilbake etter en tung tid: – Jeg sov gjennom dagen og hadde ikke energi

– Er du redd for at det skal skje igjen?

– Nå har jeg virkelig lært av dette her. Og jeg har et bra medisinsk team rundt meg, og jeg er helt trygg på at dette ikke skal skje igjen. Den mentale utfordringen jeg har fått har gjort meg sterkere. For det har vært tøft. Men det som ikke dreper deg, gjør deg sterkere. Jeg tror virkelig at jeg kommer sterkere ut av dette.

Trener på å glede seg over øyeblikket

Tidligere på dagen fortalte Karlsson foran et samlet pressekorps hvordan hun hadde hatt som mål å komme tilbake til Falun.

– Mens alle mine lagvenninner har hatt et mål om gode resultater i konkurranser, har mitt mål vært i det hele tatt å komme meg hit og stå her i dag.

– Selvsagt kommer jeg til å sette meg mer prestasjonsbaserte mål i fremtiden, men akkurat nå er jeg bare så utrolig glad for å være her og kunne gå ut i sporet igjen.

20-åringen var nylig gjenstand for et prisdryss på den svenske idrettsgallaen etter gjennombruddssesongen i fjor. Men selv har Karlsson øvd seg på ikke å tenke på resultater og prestasjoner den siste tiden.

– Det er lett for at man hele tiden tenker neste konkurranse for man vil se etter neste mål hele tiden. Men jeg trener virkelig på å være mer til stede i øyeblikket og feire hver enkelt seier.

– Mitt mål handler ikke om denne sesongen. Jeg må se mer langsiktig på det. Man må skaffe seg erfaringer og lære av sine feil. Jeg skal muligens være på topp når jeg er 25.