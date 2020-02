Det skjer nesten tusen ganger hvert år. Utenlandske vogntog med slitte dekk, eller med en beruset sjåfør bak rattet, skrenser over veien eller havner i grøfta.

Nå vil regjeringen ikke bare hindre at disse sjåførene får kjøre på norske veier, men ikke en gang la dem slippe inn i landet igjen.

– Utenlandske sjåfører som kjører med sommerdekk om vinteren eller blir tatt med promille og er en fare for andre, kan ikke bli utvist slik det er i dag. Vi foreslår nå å endre loven, slik at de kan bli utvist, sier Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Regjeringen sender forslaget til Stortinget fredag. Mæland sier hun tror det strider mot folks rettsfølelse at folk som er farlige får kjøre store lastebiler med blankslitte dekk.

Lovforslaget tar ikke hensyn til at de utenlandske sjåførene kan ha blitt presset av en arbeidsgiver til å bruke et vogntog som ikke er forsvarlig utstyrt.

– Det spiller ingen rolle. Loven er lik for alle og enhver sjåfør plikter å følge vegtrafikkloven. Bryter du den, så blir du dømt for den, og uten oppholdstillatelse så blir du utvist. Vi må reagere med utvisning, for vi kan ikke risikere at denne personen begår slike lovbrudd igjen, det er livsfarlig, sier justisministeren.