TV 2 skrev tidligere denne uken om hvordan arrangøren av sykkelrittet Hammer Stavanger møter motstand hos Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) for å få lov til å arrangere et identisk ritt for kvinnene.

Ifølge rittsjef Roy Hegreberg «ofrer UCI kvinnene» i en maktkamp internt i sykkelsporten.

UCI ga forrige uke Hegreberg og co. en frist til fredag 7. februar med å betale en betydelig sum for å få lov til å ta saken videre i UCI.

Den fristen rakk de i siste liten etter uventet økonomisk hjelp.

Advokatfirma tar kostnadene

– Vi fikk et brev fra UCI i slutten av forrige uke der de krevde at vi måtte betale an avgift for at saken ikke skulle bli trukket. Det var såpass mye penger at verken vi eller Norges Cykleforbund (NCF) har mulighet til å gjøre det. Vi fikk heller ikke svar på tidsaspektet i saken og fremdriften videre. Vi hadde et håp om at kulturdepartementet kunne bidra. De støtter oss, men har ikke økonomi per dags dato som de kan bidra med, forteller Hegreberg.

Hegreberg sier at kostnadene kan komme opp i «flere hundre tusen kroner».

Løsningen kom fra det private.

– Betalingsfristen var i dag, så i går ringte jeg Advokatfirmaet Thommessen. De har vært med på saken i kvinnefotballen tidligere, blant annet. Vi presenterte saken for dem, og de støtter oss og føler at det er en god sak å profilere seg på. De tar kostnadene på saken, slik at vi og forbundet kan fortsette saken mot UCI. Det er vi veldig fornøyde med. Nå har vi mulighet til å fortsette kampen uten å bruke midler vi ikke har, sier Hegreberg.

Saken blir nå tatt opp i det som kan beskrives som UCIs voldgiftsnemnd.

– Nå er vi veldig positive, og vi håper å få saken opp så fort som mulig. Vi har fått mye støtte i miljøet, og alle er enige om at dette bare er tull, sier Hegreberg.