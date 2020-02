– Vi gir oss nå f... ikke!

Sinte pelsdyrbønder fra hele landet planlegger demonstrasjoner foran Stortinget på tirsdag når forslaget om full erstatning for den nedlagt næringen deres skal behandles.

Norges pelsdyralslag har engasjert takstmenn til å taksere de 213 pelsdyrfarmene i Norge. De er kommet til at det er et sprik på 1,4 milliarder mellom regjeringens tilbud og de reelle verdiene ved pelsdyranleggene.

– Det er som et ran! Det er rett og slett som et ran, utbryter reveoppdretter Øystein Storholm.

Produksjonsanlegget hans og 5,5 kilometer med bur er av takstmennene taksert til 15 millioner kroner. Regjeringen tilbyr foreløpig en million.

Verdt bare én million? Regjeringen mener denne revefarmen i Oppdal bare skal erstattes med én million kroner når den legges ned. Takstmenn engasjert av Norges Pelsdyralslag mener verdien er 15 millioner. Foto: Frank Lervik

– Jeg føler at jeg ble storma på natta og de brølte ha deg ut av huset, her skal det rives! Og så ble jeg gitt en 50-kroning da jeg kom ut.

Pelsdyroppdretteren i Oppdal mener pelsdyrsaken egentlig handler om hvordan regjeringen var villig til å legge ned en hel næring for å få Venstre med i regjering, uten en ordentlig konsekvensutredning.

– Vi fikk klarsignal fra Stortinget i 2017 etter grundige utredninger, og så går det nøyaktig et år, og så sies det, bare gjennom noen forhandlinger mellom noen partier som vil ha all makt i landet, at vi er nedlagt.

Storholm mener saken ikke lenger dreier seg om pels, men om hvordan næringslivet i Norge behandles.

– Alle i dette landet her, så lenge vi har denne regjeringen som sitter der, må jo se seg over ryggen. Er det noen andre de har tenkt å legge ned, så skjer det over natta, det, inne på et lite rom med noen forhandlinger.

Han mener at flere fra norsk næringsliv burde engasjere seg i måten næringen er blitt behandlet på.

– Jeg tror det er flere som skulle vært med oss i kampen for å få slutt på dette her, den her uanstendige behandlingen som Høyre i sjefsstolen, vår statsminister, bedriver nå bare for å få makta. det er helt uhørt. Jeg skjemmes, sier Storholm.

Reveoppdretteren er opprørt over det store spriket mellom takstene på pelsdyrfarmene og det regjeringen er villig til å gi i erstatning når farmene må legges ned.

– Det viser jo at de har gjort et forferdelig slett håndverk. De har ikke i det hele tatt tatt inn over seg hva den næringen vår består av. De har ikke regnet en gang, de har ikke synliggjort tall en gang. Dette er et sånt makkverk av arbeid fra et departement og en regjering som.. du tror ikke det er sant! Når du skal gå til det skrittet å avlive noen hundre familier så skulle en tro det lå noen grundige vurderinger og et regnestykke bak, men ingenting, hevder Storholm.