Actionheltens norske kjæreste er 38 år yngre

Dolph Lundgren er et kjent ansikt for mange etter å ha gjort det stort i Hollywood som skuespiller i blant annet Rocky IV, Aquaman og James Bond: «Med døden i sikte». Nå har han funnet kjærligheten med 38 år yngre Emma Krokdal (24) fra Trondheim.

– Jeg synes dette har vært et av de mest naturlige forholdene jeg har hatt, sier Dolph Lundgren (62) til God kveld Norge.

God kveld Norge har fått det første TV-intervjuet med paret i Los Angeles.

Støttende døtre

Fra tidligere ekteskap har Lundgren døtrene Ida (23) og Greta (18). Kun ett år skiller Lundgrens eldste datter og hans nye, norske kjæreste.

KJÆRESTER: Emma Krokdal og Dolph Lundgren på Venice Beach, Los Angeles. Foto: Skjermdump "God kveld Norge".

– Da jeg traff Emma forsto jeg jo at det skulle bli litt spesielt å prate med mine døtre om henne. Emma har bare truffet den eldste datteren, og de kommer veldig godt overens. Jeg innså jo både med Emma og min datter at de fleste jeg jobber med er yngre enn meg, noe jeg synes er veldig inspirerende, forteller Lundgren.

– Jeg får renere energi fra dem

Dolph Lundgren og Emma Krokdal møttes på treningssenteret hvor Dolph Lundgren jobber. Kjæresteparet deler sin lidenskap for trening.

– Første gangen jeg møtte han, spurte han meg om det var noen plass å bokse. Jeg var egentlig ganske ny på treningssenteret, så jeg sa bare at jeg trodde det var « over der». Siden det så snakket vi bare litt hver gang han kom innom, forteller Krokdal til God kveld Norge.

Alder ingen hindring

Dolph Lundgren mener at unge mennesker kan være like intelligente som eldre, og at alder ikke nødvendigvis har noe å si.

– Det er ingenting som sier at eldre mennesker vet mer enn yngre, eller at de er mer intelligente eller mer utviklede på noe vis. Det trenger ikke å være sånn, og yngre mennesker kan også ha mye å komme med. I blant er jeg faktisk mer uforstående. Jeg får renere energi fra dem, sier Lundgren.

Visste ikke hvem han var

Selv om Dolph Lundgren er godt kjent blant mange, betyr ikke det at Emma visste hvem han var.

– Etter at jeg snakka med han første gangen, kom det en kollega bort til meg som fortalte at han var fra Sverige, og at han var med i en sånn action-greie. Jeg ser jo ikke på bokse- og actionfilmer, så jeg hadde ikke peiling, innrømmer Krokdal.

Lundgren synes ikke det gjør noe at ikke Emma visste hvem han var fra før.

– Jeg synes bare det er bra at Emma ikke visste hvem jeg var. Jeg synes det var søtt på en måte, at det føltes riktig, sier Lundgren.