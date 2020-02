Johnny Brevik, bosatt i Mosjøen i Nordland, var ute for å måke snø da han fikk seg en overraskelse.

– Jeg var ute for å måke snø, men så oppdaget jeg at snøen hadde en litt rar farge. Da oppdaget jeg at hele terrenget var gul-brunt, forteller han til TV 2.

Meteorologisk institutt forklarer at den gul-brune fargen skyldes sandpartikler fra Sahara-ørkenen.

– Det har vært sandstormer i Sahara den siste uka. Når man får slike sandstormer virvles sanden ganske høyt opp, og fraktes med vinden, forklarer meteorolog Eldbjørg Moxnes, ved Meteorologisk Institutt.

Sjeldent fenomen

Moxnes forklarer at fenomenet er sjeldent, men at det skjer med jevne mellomrom.

– Det er et par episoder i året, men det er ikke snakk om så veldig ofte, forklarer Moxnes.

Flere har sett gul- og rødfarget nysnø i Nordland i dag! Fargen skyldes sandpartikler fraktet med vinden helt fra Sahara. Les mer om fenomenet på https://t.co/69QDfnaZVs. Den samme sanden har ført til "calima" (sanddis) på Kanariøyene de siste dagene. Foto: Johnny Brevik pic.twitter.com/E89rkY9Lp6 — Meteorologene (@Meteorologene) February 7, 2020

Også Brevik har opplevd fenomenet tidligere, men ikke i en like tydelig grad.

– Vindstrømmene har gått den «riktige» veien, slik at de har truffet Helgeland, og blitt felt ut i nedbøren, forklarer Moxnes.

Askepartikler

Meteorologen mener imidlertid det kan sammenlignes med et annet fenomen som er mer kjent.

– Man kan sammenligne det med askepartikler. Vi har tidligere sett at de kan fraktes ganske langt, forteller Moxnes

Kanariøyene blir påvirket av sanden fra Sahara, men i en langt større grad enn Norge.

– På Kanariøyene har de et kjent fenomen som kalles Calima, eller «sanddis», som gjør at sikten blir svært nedsatt. Det skyldes den samme sanden, forteller Moxnes.

Hun forteller at det er en naturlig grunn til at dette skjer oftere på Kanariøyene.

– Dette skjer riktignok mye oftere her på grunn av kortere geografisk distanse, forklarer Moxnes.