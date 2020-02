Da Bård Bergsjø kjøpte kattebilen tidlig på 2000-tallet, så han for seg en ny farsott av typen «Pelle Politibil», «Elias» eller «Gråtass».

Det gikk ikke helt etter planen, og nå har Bergsjø lagt ut bilen, som ikke har kjørt mer enn ti mil, på Finn.

Det var Vestby Avis som først omtalte saken.

– Det er en helt spesiell bil, men det er vel ikke akkurat en slik man kjører frem og tilbake til butikken med, sier Bergsjø til TV 2.

Laget for kattematreklame

På Finn skriver han at bilen i utgangspunktet var en Citroen C15E varebil, og som ble ombygget i 2002 i forbindelse med en kampanje for kattemat.

KATTEBILENS FAR: Bård Bergsjø poserer ved siden av den spesialbygde bilen. Foto: Privat

«Ideen med bilen er å få laget en TV-serie, og i den forbindelse skrev forfatteren Espen Holm en bok illustrert av kunstneren Bente Foss. Det kreves imidlertid mer arbeid for å få noe fart i dette,» skriver han.

– Kan ikke selges til hvem som helst

Bergsjø sier til TV 2 at han har fått over 70 telefoner fra folk som er nysgjerrige på kattebilen, men...

– Den kan ikke selges til hvem som helst. Jeg vil at den nye eieren har en plan for hva man skal gjøre med den, sier han.

Bergsjø synes at kattebilen fortjener en plass i en TV-serie eller bokserie. Han har akkurat gått av med pensjon, og sier at han er klar for å skilles fra kattebilen.

TAR PLASS: Eieren medgir at kattebilen er vanskelig å rygge og parkere. Foto: Bård Bergsjø

Bilen er godkjent for bruk på veien, og var EU-godkjent helt til Bergsjø avregistrerte den i 2018.

Full rulle på motorveien

Bergsjø sier at kattebilen glatt kommer opp i 100 km/t, men medgir at bilen kan være vanskelig å manøvrere.

– Den kan være vanskelig å rygge med og parkere. Så om man er på jakt etter en snerten liten bruktbil, blir denne feil, sier han.

Han er ikke sikker på om 251.000 kroner er riktig pris på kattebilen.

– Dette er Norges eneste bil som er godkjent ombygd til katt, så det er ikke noe tilsvarende jeg kan sammenligne med, sier han.