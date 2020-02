Athletic Bilbao, Mirandés, Real Sociedad og Granada er de fire lagene som er igjen i turneringen.

I fredagens trekning ble det klart at Real Sociedad skal møte overraskelslaget Mirandés, som er det antatt svakeste laget av de gjenværende lagene i cupen.

Andredivisjonslaget Mirandés slo ut Villarreal i sin kvartfinale. De har også slått Sevilla og Celta.

I den andre semifinale møtes Athletic Bilbao og Granada. Dermed kan det bli et baskisk oppgjør i finalen, som spilles 18. april i Sevilla.

Copa del Rey-formatet er nytt av året, der semifinalerunden er eneste runde med hjemme- og borteoppgjør. Kampene spilles 12.- og 13. februar og 4.- og 5. mars. Real Sociedad har hjemmekamp først.

Martin Ødegaard og Real Sociedad imponerte med å slå Real Madrid 4-3 på bortebane i torsdagens kvartfinale. Der noterte Ødegaard seg for kampens første scoring, mens lagkamerat Alexander Isak ble kampens store spiller med to mål på to minutter.

Søndag kan du se Real Sociedad mot Athletic på TV 2 Sport Premium 2/Sport 1.