Luftvernrakettene ble avfyrt av det syriske militæret og skulle stanse et israelsk angrep ved Syrias hovedstad Damaskus, melder nyhetsbyrået Reuters, som siterer det russiske nyhetsbyrået RIA.

Flyet skal ha vært på vei fra den iranske hovedstaden Teheran til Damaskus.

En talsmann for forsvarsdepartementet i Moskva sier til RIA at fire israelske jagerfly angrep åtte luft-til-bakke-missiler i en forstad til Damaskus, men uten at jagerflyene entret syrisk luftrom.

