Eierne kjente seg ikke igjen etter oppussingen

Kjersti Kamilla Standal (36) og Per-Ola Rasmussen (38) hadde kjøpt et lite treetasjes byhus midt i Bergen sentrum og stod til knes i oppussing.

Midtetasjen inneholdt et bittelite gammelt kjøkken og et stuerom som virkelig trengte renovering. Kjersti Kamilla var gravid, og lykken var derfor stor da Tid for hjem kunne hjelpe dem på vei.

– Klart det var skummelt å gi fra seg kontrollen, men det var også veldig deilig å slippe å bestemme hvordan det skulle bli. Og ikke minst å slippe at jeg og Per-Ola skulle bli enige om alt mulig, sier Kjersti Kamilla til TV 2.

Nå har det gått et år siden oppussingen og den lille familien har blitt godt vant til de nye omgivelsene.

Kjersti og Per-Ola ønsket seg et skikkelig sosialt rom med plass til mange rundt bordet. Et fint sted å ha fest og lage mat til folk. Derfor laget Tid for hjem et så sort kjøkken de kunne i forhold til hva som var praktisk mulig.

En egen liten benkeenhet på hjul ble plassert inne i ett høyskap i nærheten av spiseplassen, tenkt som ekstra avlasting og nyttig sak når de har mange gjester.

– Den har vi prøvd, den funker kjempefint. Men her har ikke vært så mange fester ennå som vi hadde forestilt oss, vi er nemlig blitt småbarnsforeldre. Lille Noris kom i slutten av Juli. Men den lange benken ved spisebordet er super for en liten baby, og skuffene under benken er topp for leker og annet som trengs å ryddes unna, forteller Kjersti Kamilla og legger til:

– Jo forresten, vi hadde innflyttingsfest. Det var 40 stykker her, og det ble plass til 15 rundt bordet. Det er vi veldig fornøyd med!

Paret har ikke forandret særlig på innredningen etter at Tid for hjem dro sin vei. Gulvteppet er byttet ut med et kuskinn kjøpt i Sør- Amerika på bryllupsreise, og en lenestol laget av Kjerstis morfar har fått fått flytte inn.

– Vi måtte ha med disse personlige gjenstandene, ler Kjersti, og vi har også hengt opp noen bilder, men ut over det har vi ingen planer om å endre på noe med det første.

Programleder Kjerstis fortelling fra oppussingen

Det var en tøff jobb dette her! Å skulle pusse opp en hel etasje midt i byen, uten uteplass og parkeringsplasser og med få andre steder i huset hvor man kan male, montere eller lage saker.