Klart for generasjonsskifte i Brann: – Bygger et nytt lag

– Nå er det et generasjonsskifte i Brann med et nytt lag med nye spillere og en del spennende unggutter, innleder Brann-trener Lars Arne Nilsen til TV 2.

En gjennomgang fra de siste fire sesongene i Eliteserien viser nemlig at Brann har toppet alderstabellen med en snittalder på henholdsvis 26,9, 27,5, 26,3 og 25,4 år.

– Det er veldig spennende og kan bli veldig bra, så gjenstår det å se hvor lang tid det tar, fortsetter hovedtreneren.

55-åringen har ikke hatt for vane å slippe til ungguttene i løpet siden hans inntreden sommeren 2015.

– Er dette en holdningsendring fra deg som trener?

– Nei, de må være gode nok. Det er ikke noe poeng å gi yngre spillere muligheten hvis de ikke er gode nok eller mulighet til å bli gode nok.

Hevder styrelederen krever yngre krefter

Etter en skuffende fjorårssesong med niendeplass og tidvis tomme tribuner var det krisestemning i Bergen etter nok en mellomsesong, men Nilsen fikk fornyet tillit etter et krisemøte i romjulen.

Ett av kriteriene som kom frem etter styremøtet er at det skal være en økt satsning på ungguttene, ifølge TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp, som mener Nilsen blir tvunget til å satse yngre til tross for at gjennomsnittsalderen er blitt lavere de siste to foregående sesongene.

– Det har vært klare signaler fra både styret og daglig leder i Brann at det skal satses mer på ungguttene, så han vil nok føle et press på å få frem noen, sier den tidligere Brann-spilleren.

Huseklepp er imidlertid skeptisk til det varslede generasjonsskifte, og mener signeringene av Robert Taylor (25), Jon-Helge Tveita (28) og Daniel Pedersen (27) i vinterens overgangsvindu ikke gir rom for et generasjonskifte.

– Det er ikke noe som tyder ikke på et generasjonsskifte, men vi får håpe de holder ord og slipper til noen av ungguttene.

Trekker frem stoppertalent

Flere av ungguttene som Huseklepp sikter til banker på døren til førsteslagspill, og 35-åringen trekker spesielt frem midtstopper Ole Martin Kolskogen.

– Han som er nærmest i mine øyne er Kolskogen. Han holder et veldig høyt nivå. Han har litt å gå på når det gjelder det fysiske, men han har veldig god fart i beina, så han løper opp veldig mange baller som andre midtstoppere bare kan drømme om. Han er virkelig, virkelig spennende, skryter Huseklepp.