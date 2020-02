I en pressemelding opplyser Økokrim at en tidligere salgsleder i Nortura SA er tiltalt for å ha krevd eller mottatt bestikkelser fra kunder for til sammen 900.000 kroner.

To andre personer er tiltalt for å ha gitt eller tilbudt bestikkelser på til sammen henholdsvis 850 000 kroner og 30 000 kroner.

Det er også gitt forelegg til et selskap. Forelegget omfatter en bot på tre millioner kroner, og inndragning av en million kroner.

Økokrim understreker at Nortura SA ikke mistenkt i saken.