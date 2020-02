Jorun ble svindlet av sin egen sønn: – Da de sa navnet, ble jeg helt iskald

– Da de sa navnet, ble jeg helt iskald, og fortalte de «beklager, de pengene er spilt bort», forteller moren.

Hun visste at sønnen tidligere hadde slitt med selvmordstanker. Rett etter samtalen med banken prøvde hun å få tak i sønnen, i frykt for at han skulle ta sitt eget liv.

Da det gikk opp for Sigurd at han hadde svindlet moren sin for 900.000 kroner, vurderte han å ta selvmord.

– Du føler deg som et monster, sier 24-åringen og fortsetter:

– Men jeg hadde ikke samvittighet til å forlate henne med de problemene som jeg hadde stelt i stand.

Måtte anmelde sønnen

For at Jorun skulle slippe å betale for sønnens svindel, måtte hun anmelde han. Det er det verste hun har gjort i hele sitt liv.

– Hvem vil anmelde sin egen sønn?, spør hun fortvilet.

Moren og sønnen gikk sammen til politistasjonen. Hun for å anmelde, han for å tilstå. Selv om Sigurd har tilstått at han har svindlet moren, stiller bankene fortsatt Jorun ansvarlig.

Trenger du hjelp? Kontakt Spillavhengighet Norge på telefon 477 00 200, eller Hjelpelinjen for spillavhengige på 800 80 040.

– De mener at jeg har delt passordet mitt. Det har jeg aldri gjort, sier Jorun.

Det er én bak som har frafalt kravet. Kampen mot de to andre bankene fortsetter.

Viktig å være åpen

Sigurd har blitt dømt for svindel, og skal snart sone ni måneder i fengsel.

– Jeg ser ikke så veldig tungt på det. Jeg har hatt det så vanskelig, jeg tror ikke fengsel blir noe tyngre, sier han.

Jorun og mannen tar sterk avstand fra det sønnen har gjort, men de støtter han, og er glad i han fortsatt. Det er viktig for dem å være Sigurd sin heiagjeng gjennom det som venter han nå.

– Han er så mye mer enn akkurat den handlingen han har gjort, sier Jorun.

Sigurd har diagnosen patologisk spilleavhengig, men han kjenner ikke lenger på ønsket om å gamble. Gambling for han gikk fra å være en hobby til å bli en desperat handling i mangel på andre løsninger på pengeproblemet.

Nå synes 24-åringen det er viktig å sette lys på spilleavhengighet for å hjelpe andre. Selv kjenner han noen som har tatt livet sitt på grunn av det.

– Hvis hans åpenhet og ærlighet kan hjelpe andre, så er det verdt det, forteller moren.