Angelica Isaksen opererte bryst og mage i Tyrkia i en operasjon som kalles «mommy makeover». Tobarnsmoren kom hjem med gule stafylokokker i de nyinnkjøpte puppene.

Hun forteller sin historie til TV 2 for å advare andre.

– Man må jobbe med selv og ikke bare tenke at operasjoner er den letteste veien ut, for det er det ikke. Det kan ende med katastrofe i stedet, sier Isaksen.

– Katastrofe

Også kirurg Mette Haga, ved Akademiklinikken, bruker ordet katastrofe når hun skal beskrive skadene pasienter som kommer til henne har fått ved utenlandske klinikker.

– Vi har mange eksempler på operasjoner som ikke gikk som pasienten hadde tenkt at de skulle bli. Vi ser at vi har en økende tendens til at vi må gjøre store omfattende rekonstruksjoner, fordi operasjonsresultatene har blitt katastrofalt dårlig, forteller Haga.

Isaksen måtte gjennom en rekke operasjoner etter at hun fikk påvist resistente bakterier etter inngrepene i Tyrkia.

Høie: Veldig bekymret

Faren for spredning av multiresistente bakterier er en av grunnene til at helseminister Bent Høie (H) advarer mot kosmetiske operasjoner i utlandet.

– Det er noe som jeg er veldig bekymret over, sier han til TV 2.

– En ting er at det ofte er helt unødvendige operasjoner som handler om et kroppspress som vi ønsker å bekjempe. Men det andre er jo at når man gjennomfører denne typen operasjoner i utlandet, så utsetter man seg selv for en stor risiko både ved inngrepet i seg selv, men ikke minst for antibiotikaresistens. Det er mange land i og utenfor Europa som har store problemer med antibiotika. Derfor bør en unngå dette, mener han.

Høie får støtte av direktør Inger Lise Bruverket i Forbrukerrådet.

– Norge er et av de landene i verden hvor vi har minst forekomster av multiresistente bakterier. Der finnes det ikke noe antibiotika som fungerer. Noen ganger så kan man bli angrepet av en sånn infeksjon og bli syk av det, og noen ganger så kan man være vert for en sånn infeksjon og ta det med hjem. Og får vi et problem med det, er det klart at det kan spre seg i befolkningen og skape utfordringer, forklarer Bruverket.