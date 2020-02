Schofield er en av de største stjernene i den britiske TV-kanalen ITV. I en årrekke har han ledet det populære talkshowet «This Morning».

Han har vært gift i 27 år og har to døtre på 27 og 24 år. Fredag fortalte han at han er homofil.

Schofield kom først med en uttalelse på Instagram. Deretter fortalte han om sin legning i en lengre sekvens på talkshowet.

Nyheten skaper store overskrifter i Storbritannia.

– Dette er en grunnleggende viktig beslutning for meg og avgjørende for hodet mitt. For hver person jeg forteller det til, blir det litt lettere, sa Schofield til medprogramleder Holly Willoughby.

57-åringen sa at han har hatt søvnproblemer og har hatt «svært mørke øyeblikk». Han beklaget belastningen han har påført familien, spesielt kona Steph og døtrene Molly og Ruby. Samtidig skrøt han av at de har stilt opp for ham.

– I dag er det å være homofil – med god grunn – noe som feires og noe man er stolt av. Bare ved å være ærlig kan jeg håpe å få fred i sinnet og finne en vei fremover, sier han.