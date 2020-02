Lover mer hjelp til Hagen: – En annen situasjon enn i fjor

– Det er vil ikke være en ulempe for ham å få det, i alle fall. Men jeg tror også at det har vært en fordel for ham at vi ikke har så mange gode klatrere i laget, for da ville han muligens måttet kjøre for dem. Da hadde han ikke fått muligheten til å kjøre inn til gode resultater, sier Lelangue.

Føler tillit

Selv er Hagen enig i sjefens betraktninger.

– Jeg var ganske alene, men det passet meg egentlig ganske bra. Da kunne jeg bare henge på de beste, sier 28-åringen, og fortsetter:

– Men i enkelte situasjoner er det jo en fordel å ha lagkamerater rundt seg. Vi har mange sterke ryttere i laget, så hvis de også fokuserer mer på de lange stigningene og trener for dem, så kommer vi til å ha sterke ryttere i bakkene enn det vi hadde i år.

– Hvordan føles det da å få lovnader om mer støtte denne sesongen?

– Det er selvfølgelig fint å kjenne på at laget stoler på meg og gir meg tillit. De vil se om det kan gå en gang til, sier Hagen.

– Hva forventer de?

– De forventer ikke topp fem-plasseringer i Giroen og Vueltaen eller pallplasser sammenlagt, det er ikke gjort på ett år å komme dit. Men forventningene er at jeg skal henge bra med, sier han.

Mener han kan toppe fjoråret

Og han forventer ikke noe mindre av seg selv.

– Formen kommer ikke til å bli dårligere og jeg får stadig mer erfaring, så hvis jeg klarer å holde meg skade- og sykdomsfri, er det mulig å kjøre bedre enn det jeg gjorde i Vueltaen, sier Hagen.

For å klare det må han bli enda bedre på tempo og tåle de lengste stigningene litt bedre. Derfor har han i vinter trent litt på bane, trente på å sitte mer aerodynamisk og å spare watt og sekunder der det er mulig.

– Og så går litt på akselerasjon og å tåle de rykkene som kommer helt mot slutten av bakkene. I Vueltaen var jeg gjerne nummer åtte og ni i hovedfeltet på de harde fjelletappene, men jeg slet med å følge topp fem-gjengen som stakk av gårde noen kilometer før toppen, sier andreårsproffen, og legger til:

– Jeg mangler litt kapasitet og kicket man automatisk får av å ha kjørt på WorldTouren i mange år. De har mørnet beina sine ganske godt, de gutta som har gjort det. Det har ikke jeg.

Men:

– Jeg skal kjøre smart. Det er viktig å bygge steg for steg og finne sitt tempo. Jeg må bare henge med så godt som mulig, lengst mulig og spare på kreftene. Siste uken i Giroen bør passe meg bra. Så om jeg har klart å spare på kreftene, kan alt skje, sier Hagen.