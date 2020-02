Når vi snakker om elbil-batterier, er det høyspentbatteri-pakken som har fokus. Den store, som gjerne ligger i gulvet. Det er jo det som driver den eller de elektriske motorene. Det er størrelsen på denne som bestemmer rekkevidden. Jo større batteri – jo lengre kommer vi før det må lades igjen.

Mange er kanskje ikke klar over det. Men ebilene er utstyrt med godt, gammeldags blybatteri også. Maken til det som vi finner som startbatteri i fossilbiler. Bare litt mindre. Altså et lite 12 volts batteri. Som dessuten er helt uunnværlig i elbilen. På samme måte som i fossilbilene.

Ikke fordi det drar i gang en hel haug med mekaniske greier når man starter, for det behøves ikke i en elbil. Der er en bryter alt som trengs. Det er også derfor dette batteriet er noe mindre enn i en fossilbil.

Lite, men viktig

Men dette lille batteriet, som mange ikke en gang er klar over, "holder styr" på en hel rekke funksjoner i elbilene. Ikke minst når de står parkert og er avskrudde.

For når man skrur av en elbil, kobles hovedbatteriet helt ut. Det er her det lille blybatteriet kommer inn i bildet. Det gir strøm til alt fra kupelys, sentrallås, radio, instrumenter, det elektriske håndbrekket, startsperren og en hel rekke andre ting.

Det er også dette batteriet som setter spenning på styringssystemene som igjen vekker til liv hovedbatteriet når man skrur på elbilen.

Går det galt her – da må du betale selv

Det er gjerne det store høyspentbatteriet i gulvet som får fokus når vi snakker om elbiler. Men uten det lille 12-voltesbatteriet kommer man ingen vei.

Får strøm fra hovedbatteriet

Elbiler har ikke en dynamo som forsyner blybatteriet med strøm slik som fossilbiler har. Men det forsyner seg med strøm fra høyspentbatteriet, via en 12-volts omformer, ved behov. Når spenningen blir lav nok, registrer en sensor dette og gir tilgang strøm fra hovedbatteriet. Også når bilen står i ro over lengre tid. Slik at det ikke tappes helt ned.

Men også disse batteriene kan bli satt ut av spill. Du merker det gjerne på at du ikke får låst opp bilen og at "alt er dødt". Dette skyldes ofte kulde eller elde. Dette batteriet kan lades på samme måte som på en fossilbil, med en helt alminnelig batterilader. Eventuelt kan man bruke startkabler i en krisesituasjon.

Selv om veldig mye er forskjellig i en fossil- og en elektrisk bil, er begge like avhengige av blybatteriet for å fungere. Så selv om utviklingen går rasende fort, er i alle fall noe ved det gamle. Enn så lenge ...

