En liste over kandidater til nytt fylkestyre i Trøndelag Arbeiderparti har nå blitt sendt ut, ifølge Dagbladet.

På listen finner vi Trond Giske sitt navn. Det kan bety at den tidligere nestlederen er på vei tilbake til politikken igjen.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med leder av valgkomiteen, Arild Grande, uten hell.

Til Dagbladet sier han at det er 35 navn på listen.

– Den viser at vi har et stort mangfold av svært dyktige kandidater. Nå ber vi om innspill fra lokalpartiene til hvordan styret skal se ut. Basert på det skal vi jobbe fram en innstilling som er samlende for Trøndelag Ap, sier han.

Tidligere denne uken bekreftet Grande til TV 2 at Giskes navn var blant flere som var blitt nevnt.

– Vi har mange gode politikere i Trønderag Ap som er klare for å ta større ansvar, sa han Grande.

– Er Giske samlende eller splittende?

– Trond Giske er en dyktig politiker som vi har et veldig godt samarbeid med på benken. Men i en slik prosess er ikke enkeltmenneskene det viktigste. For oss blir det viktig å bygge et lag som kan ta Trøndelag Ap videre. Derfor er det en stor kabal som skal legges, fortalte han videre.

