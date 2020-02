4. august i fjor kastet den da 17 år gamle Jonty Bravery en seks år gammel gutt ned fra Tate Modern-museet i London.

Bravery skal lenge hatt planer om kaste noen ut fra en bygning.

I et to år gammelt opptak BBC News i samarbeid med Daily Mail har gravd opp, sier Bravery dette:

– De neste månedene har jeg i hodet mitt at jeg må drepe noen.

Lydopptaket skal stamme fra en telefonsamtale Bravery, som har autisme, hadde med en pleier som nettstedene kaller «Olly».

Samtalen skal ha blitt tatt opp fordi «Olly» var bekymret for Bravery.

I samtalen forteller det som skal være Bravery hvordan han ønsker at pleierne skal kjøre ham til London sentrum for å besøke et landemerke og dytte noen ut fra det.

– Det kan være Shard (en skyskraper, journ.anm), det kan være hva som helst, så lenge det er en høy ting, og vi kan gå opp og besøke den og så dytte noen ned fra den, og jeg vet faktisk at de vil dø av å falle fra hundre meter, sa han.

TATT: London-politiet fotograferer Jonty Bravery kort tid etter at han ble pågrepet. Foto: Politiet

Ante ikke om opptakene

I en uttalelse fra helseforetaket Spencer & Arlington, sier de at de ikke hadde noen anelse om at opptaket fantes.

– Det finnes absolutt ingen bevis på at Bravery har fortalt pleierne sine om planen, sier de.

Selskapet sier at de skjønner alvorhetsgraden i påstandene. Derfor har de rapportert dette til Care Quality Commission (CQC).

I desember innrømmet Bravery at han kastet gutten ut fra Tate Modern, og det er ventet at han blir dømt for drapsforsøk i februar.

I retten kom det frem grufulle detaljer om hvordan Bravery hadde gått frem og tilbake på museet, før han plukket opp gutten og kastet ham over rekkverket.

Kunne verken spise eller prate

I oktober fortalte guttens foreldre om hans helsetilstand:

«Den lille gutten vår vet ikke lenger hvordan han skal snakke, spise eller bevege kroppen, men han gjør sitt beste for å bevege tungen sin, høyrearmen og hånda. Vi ser innsatsen hans,» skrev de i et innlegg.

De fortalte at de håper at gutten skal bli helt frisk.

«Han er veldig modig. Han smiler og reagerer på spøkene våre. Vi begynner dessverre også å se hvordan han lider. De siste to dagene har han forstått at han ikke klarer å bevege seg eller spise. Han forstår alt, men forstår ikke hvorfor han ikke kan spise eller svelge litt yoghurt. Han har så lyst til å være i stand til å gjøre det».

Like før jul ble det kjent at gutten har fått tilbake taleevnen.