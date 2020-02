Nydelig gulrotkake med sjokolade

600 g ferdig utvannet klippfisk ryggfilet

Ca 2 dl ekstra jomfruolje

1-2 fedd hvitløk

2 -3 ss kapers

10 -12 oliven

20 små klasetomater eller 6-7 tomater i båter

2 ss pinjekjerner

ruccolasalat

Vann ut klippfisken i 4-5 dager.

Slik gjør du det

Del fisken i porsjonsstykker. Pensle den ene siden med litt olivenolje og legg den med den penslede siden ned i en grill panne. Stek i 2-3 min på hver side.

Varm opp olivenolje i en stekepanne og surr hakket hvitløk i olje 1-2 min. Tilsett kapers, oliven, små tomater delt i to og surr i 1-2 min. Fordel den varme ”sausen” over fisken, dryss over ristede pinjekjerner og server straks. Potetmos eller små ovnsstekte poteter smaker godt ved siden av.

Tips: Torskefilet (loins) kan erstatte klippfisk. Dryss salt på torskefileten og la fiske ligge med salt i ca 10 min. tørk av saltet og tilbered som klippfisk.