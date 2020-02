Natt til fredag rykket både politi og brannmannskaper ut til et vogntog etter meldinger om brann nord for Narvik.

Ifølge operasjonsleder Finn-Viggo Dreyer skal hjulene på vogntoget blitt så varme at de begynte å ryke.

Vogntoget var ifølge lokalavisen Fremover lastet med store mengder fosfor.

– Heldigvis var det ikke åpne flammer det var snakk om. Hadde det tatt fyr kunne det gått galt, forteller Dreyer til TV 2.

Innsatsleder i brannvesenet, Svein Sommerseth forteller til Fremover at sjåføren gjorde alt rett i en nokså dramatisk situasjon.

– Sjåføren meldte fra om dette selv. Han var redd for at hjulene på tilhengeren hadde tatt fyr. Mens han var på veien, opplevdes bremsene som at de var tyngre. Han parkerte derfor kjøretøyet og kontaktet nødetatene, sier Sommerseth.

Brannmannskapene jobbet med å kjøle ned hjulene på vogntoget, og ifølge Dreyer er alt under kontroll.

– Det kunne blitt dramatisk, men heldigvis fikk man kontroll på situasjonen, sier Dreyer.