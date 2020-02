Joshua King har trent hele uken og er aktuell til helgens kamp mot Sheffield United. Det bekreftet manager Eddie Howe på en pressekonferanse fredag morgen.

– Joshua King og Jack Stacey har begge trent denne uken og er aktuelle, forteller han.

Det er gode nyheter for Bournemouth og det norske landslaget.

På tampen av overgangsvinduet la Manchester United inn et bud på 325 millioner kroner for den norske spissen. Bournemouth takket nei, noe lagets kaptein Simon Francis er glad for.

– Jeg var i nærheten av huset hans og tok bilnøklene hans bare i tilfelle han ville kjøre til Manchester, spøker Francis til lokalavisen Bournemouth Echo.

Manchester Uniteds King-interesse kjølnet da budet ble avslått. I stedet valgte Ole Gunnar Solskjær å hente Odion Ighalo på lån. Francis ser det som et godt tegn at Manchester United ville ha King.

– Det er flott for klubben at større klubber viser interesse. Det betyr at gutta gjør det bra, men det ville vært et stort tap om «Kingy» hadde forsvunnet, sier han.

Kapteinen skjønner at King lot seg friste.

– Det er vanskelig ikke å la seg påvirke når Manchester United viser interesse, men det kan gi oss et stort løft når han kommer tilbake. Det er nesten som vi har signert en ny spiller, sier Francis.

Bournemouth har klatret til 16. plass i Premier League etter to strake seirer. Søndag venter Sander Berges Sheffield United på Bramall Lane. Med seier vil Bournemouth få et lite pusterom til lagene under nedrykksstreken. Da vil King & co. også ha heng på lagene rundt midten av tabellen.