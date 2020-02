Elbilene har kommet for fullt her til lands de siste årene. I 2020 er det ventet at de for første gang vil utgjøre over 50 prosent av det totale personbilsalget. Samtidig vil elbilene i vår også passere 10 prosent av det samlede antall biler på norske veier.

Og flere skal det bli. I en fersk undersøkelse svarer 14 prosent av innbyggerne på Østlandet at de planlegger å kjøpe seg ny el- eller hybridbil i år.

Tallet er betydelig lavere for de som planlegger å kjøpe ny fossilbil. Nemlig 8 prosent.

Faller utenfor hovedstaden

– Flere av de store bilprodusentene har annonsert at de kommer med elbiler som både er romslige og har god rekkevidde i år. Dette er nok en medvirkende årsak til at så mange planlegger elbilkjøp i 2020. Vi ser også at andelen er særlig høy i aldersgruppen med mange småbarnsforeldre, sier konserndirektør Kari Gisnås i SpareBank 1 Østlandet, som står bak undersøkelsen i samarbeid med Kantar.

Kari Gisnås er konserndirektør i SpareBank 1 Østlandet

Det er nemlig de mellom 30 og 44 år som i størst grad planlegger kjøp av el- eller hybridbil. For denne gruppen er andelen 1 av 5. I andre enden av skalaen finner vi de yngste mellom 18 og 29 år, hvor omtrent 1 av 10 svarer det samme.

På Østlandet stikker Akershus seg ut som den regionen hvor flest planlegger å kjøpe el- eller hybridbil i år.

Her svarer 19 prosent at de vil kjøpe en slik bil. Lenger unna hovedstaden faller andelen. I Innlandet er det omtrent like mange som planlegger kjøp av fossilbil, som de som planlegger å kjøpe el- eller hybrid.

Salget av elbiler øker stadig. I januar var Audi e-tron (over) Norges mest solgte bil.

På topp i Asker og Bærum

– I Oslo, Akershus og langs hovedveiene i Mjøsområdet er ladenettverket relativt godt. Lenger ut i distriktene er det ikke slik ennå. Dette, kombinert med lengre avstander, gjør nok at folk utenfor de mest sentrumsnære områdene blir mer usikre på elbilen, sier Gisnås, i en pressemelding.

Helt på topp blant de som skal kjøpe seg el- eller hybridbil i år finner vi de som er bosatt i Asker og Bærum. Her er andelen hele 1 av 4.

Elbilene er fortsatt fritatt for en rekke avgifter som fossilbiler har. I tillegg nyter elbileiere godt av lavere kostnader i bommer og mange steder rimeligere parkering. Hybridbiler har også en del avgiftsfordeler kontra fossilbiler, men ikke i like stor grad. Avgiftsfritakene og fordelene har ført til at mange trykker elbilen til sitt bryst.

Tilgang til kollektivfeltene har vært viktig for å få opp salget av elbilene. Foto: Scanpix.

Legger vekt på klima og miljø

– I banken ser vi også at klima og miljø blir stadig viktigere for folk. I undersøkelsen vår svarer 3 av 10 forbrukere at de legger stor vekt på klima og miljø når de skal velge et produkt. Når elbilene gir mye bil for pengene, samtidig som man sparer miljøet, da er de et veldig attraktivt valg for mange, sier Gisnås.

PS: I januar var 44,3 prosent av alle nyregistrerte biler i Norge en elbil. 34,2 prosent var hybridbiler, av disse var rundt 2/3 en ladbar hybrid. De rene fossilbilene tok 21,5 prosent av markedet. Av disse hadde 11,4 prosent dieselmotor, mens 10,1 prosent hadde bensinmotor.

