Deler av terminal 3 er avsperret etter hendelsen. Det sier pressesjef ved lufthavnen, Kenni Leth, til danske TV 2.

Kvinnen som ble hentet med ambulanse hadde influensasymptomer ved ankomst. Flere av symptomene ved det nye koronaviruset ligner symptomene ved influensa. Det har ikke vært noen bekreftede tilfeller av viruset i Danmark.

Det er ikke kjent hvor i Kina kvinnen kommer fra, eller om hun har vært andre steder før hun landet i København.

– Folk er litt nervøse. Sikkerhetsvaktene slår det bare fra seg, og beroliger ikke de nyankomne, sier et vitne til danske TV 2.

Vitnet forteller at det er mange sikkerhetsvakter ved den avsperrede terminalen. Pressesjef Leth forteller at terminal 3 er sperret for rengjøring.

Saken oppdateres.