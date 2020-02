– Innlegget mitt har gått viralt fordi dette handler om det å være mor. Mange kjenner seg igjen i innlegget. Vi prøver alle å gjøre vårt beste, sier Jennifer Boysen (32) til TV 2.

Mandag la hun ut et bilde på Facebook som viste tekstmeldingene hun har utvekslet med naboen sin hjemme i Cedar Rapids i amerikanske Iowa.

«Ungen din står naken i vinduet ditt,» skriver naboen i tekstmeldingen.

Vedlagt er et bilde av Jenis sønn Dax (2), som står i vinduet i all sin prakt mens han skuer ut over gata.

«Jeg burde ikke sendt bildet. Jeg har slettet det,» skrev naboen etterpå.

– Jeg lo så jeg grein

Jeni sier til TV 2 at hun begynte å skrattle da hun fikk tekstmeldingene.

– Han satt på senga mi og så på «Peppa Gris» mens jeg dusjet, og da jeg kom inn satt han fortsatt der på senga. Så man vet aldri! Han river av seg klærne ofte – han vil helst være naken, sier hun.

Også naboen fikk seg en god latter.

– Da hun oppdaget ham, vinket han til henne. Hun sa at hun hadde hatt en kjip dag, og det fikk henne til å le så mye, forteller Boysen.

«Noen ganger tror du at du mestrer livet greit, og så får du en melding som dette fra naboen. Jeg lo så jeg grein. Denne latteren trengte jeg i kveld,» skriver Jeni Boyle i Facebook-innlegget som er delt 145.000 ganger.

– Det er nok mange mødre kjenner seg igjen i dette, sier hun til TV 2.

Man vet aldri...

I kommentarfeltet er det mange som forteller at deres barn er helt like – de sprader rundt nakne i tide og utide.

«Akkurat slik er sønnen min også,» skriver en kvinne.

«Man vet aldri hva disse små finner på når man ikke følger nøye med,» skriver en annen.

Boyle sier til TV 2 at hun ikke aner om sønnen har gjort dette før.

– Jeg tror ikke det? Men etter den tekstmeldingen er jeg usikker, sier hun og ler.