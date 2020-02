Problemene i Barcelona hoper seg opp etter gårsdagens 0-1 tap mot Athletic i Bilbao i kvartfinalen av Copa del Rey.

Tapet kom dagen etter at lagets ubestridte største stjerne, Lionel Messi, fyrte løs på Instagram mot klubbens sportsdirektør, Éric Abidal, på grunn av uttalelser om Barcelona-spillernes dårlige innsats.

Neymar inn?

– Messi fant seg ikke i Abidals utspill, og kritiserer ham tilbake for at han ikke gjør jobben sin godt nok, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller, og legger til:

– Jeg tror denne sommeren blir helt avgjørende. De kommer til å prøve seg på Neymar. Dersom de ikke får han på plass, er det en reell fare for at Lionel Messi forsvinner dersom ting ikke blir bedre.

Det er liten tvil om at Messi har stor makt i Barcelona, og det ryktes at han også har et ord med i laget når klubben skal signere nye spillere.

Stamsø-Møller mener Messis kritikk tilbake på Abidal er berettiget.

– Han har feilet med å få inn en ny spiss da Luis Suárez ble skadet, og han feilet med å hente tilbake Neymar i sommer, sier Stamsø-Møller.

Kan gå gratis i sommer

Messi og Barcelona har levd i en symbiose siden 2001. Nå kan den imidlertid gå mot slutten dersom ting ikke bedrer seg.

– Vi vet at det finnes en klausul i kontrakten hans om at han kan gå gratis i sommer, forklarer Stamsø-Møller, som kommer med et velmenende råd til Abidal:

– Som sportsdirektør er ikke Messi spilleren man skal legge seg ut med. Selvfølgelig er det ikke det.