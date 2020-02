Tør ikke flytte på grunn av «grenseløs nabokrenker»

Nabo Øystein forteller om frykten og usikkerheten.

Nabo Øystein.

– I perioder oppleves det som vi går og venter på at det skal smelle skikkelig, og det gjør det nå før eller senere. Det er politioppbud og ambulansefolk som kommer å henter ham, så er det to-tre dager med hvile så er det på'n2 igjen. Vi kikker oss over skuldra hver dag og er redd for at det skal skje noe verre enn trusler. Jeg ser på han som en tikkende bombe, sier Øystein.

– Er du redd?

– Jeg har frykten i meg og de jeg bor i sammen med har enda mer frykt. Dette er veldig utrivelig og slitsomt. Håpet er at det en gang skal ta slutt; at noen tar affære og sørger for at han som plager oss får hjelp.

Nabo Lars Eddy.

Lars Eddie er spesielt bekymret for ungene.

– I perioder foregår det en voldsom vilmannskjøring med bil og motorsykkel på veien hvor ungene er. Vedkommende har jo ikke førerkort og vi mistenke at kjøringen foregår i ruset tilstand. Det oppleves som veldig skremmende, sier Lars Eddy som også beskriver maktesløshet gjennom mange år.

Birgitte kjenner på utryggheten.

Nabo Birgitte.

– Vi tør jo ikke flytte inn fordi vi opplever belastningen for stor for familien. Vi kikker oss over skulda hele tiden og om han er der. Usikkerheten gjør at vi ikke får begynt livet vårt i nytt hus slik vi har lyst til å gjøre, sier trebarnsmora.

Ifølge naboene er det ikke bare personene som er omfattet av besøksforbundet som er rammet.

– Det er frykt i hele bygda, sier Johannes.

Han ønsker å rose politiet for innsatsen de har gjort.

– Jeg vil gi stor honnør til politiet. De har gjort jobben og kommer når ting esklarerer veldig.

Politiet oppgitt

Mannen er i perioden 1998-2008 straffedømt fire ganger for trusler, trafikk saker og narkotika. Nå ligger det 8 saker ferske knyttet til drapstrusler og hensynsløs adferd som ikke er strafferettslig avgjort i påvente av en judisiell obervasjon av mannen.

Lensmannen i Rauma og Vestnes vedgår at saken er krevende.

– Det har gitt oss en del utfordringer, og vi har full forståelse at de som blir berørt av dette føler det som en belastning. Det vi snakker om er personer som faller mellom to stoler; mellom helsevesenet og politiets verktøy til å løse sånne problemstillinger. Det er frustrerende, vi ser at vi har plikt til å hjelpe begge parter i denne saken. Vi har gjort mange forsøk, men når ikke frem. I denne saken er det langsiktige og varige løsninger som er utfordringen, sier lensmann Vebjørn Bale til TV 2.

MAKTESLØS: Lensmann Vebjørn Bale i Rauma og Vestnes opplever situasjonen som frustrerende. Foto: Arne Rovick/TV 2.

Nabo Johannes er kritisk til helsevesenet. Han forteller om gjentatte henvendelser til, og møter med kommunehelsetjensten og fylkeslegen. Uten resultat.

– Vi har også rettigheter, men føler vi ikke blir hørt. Hans rettigheter trumfer langt over vårt ønske om et normalt liv og det oppleves både tungt og urettferdig. Marerittet bare fortsetter. Den belastningen vi har med ham som nabo er nå blitt alt for stor og begeret er fullt. Vi må bli beskyttet mot slik utagerende oppførsel. Dette er så ubehagelig at det går på helsa løs, sier Johannes.

Beklager

Kommunelegen i Rauma viser til taushetsplikten og kan ikke kommentere nærmere rundt mannen som har besøksforbud.

BEKLAGER: Kommuneoverlege Jon Sverre Aursand vedgår at de kunne gjort mer for å hjelpe naboene. Foto: Arne Rovick/TV 2.

– Jeg har stor forståelse for at de opplever situasjonen som svært vanskelig. De har lidt overlast i mange år på grunn av en adferd som oppleves å være uakseptabel, sier kommunelege Jon Sverre Aursand til TV 2.

– Har du som kommunelege gjort nok for å hjelpe disse naboene?

Det er godt mulig jeg kunne gjort mer for å hjelpe disse naboene hvis vi hadde hatt mer fokus på dem. Men i forhold til eksisterende lovverk så har ikke vi mulighet til å gå ut over de rammene som lovverket gir i forhold til bruk av eventuelt tvang, påtvinge folk oppfølging og behandling, sier Aursand.

Loven skjerpet

Fylkeslegen Karin Müller Mikaelsen i Møre og Romsdal kjenner også godt til den aktuelle saken.

– Det er ikke vanskelig å forstå at naboene har vært utsatt for krenkeler og at de er veldig plaget. Samtidig er dette en veldig vanskelig situasjon for helsetjeneste og fylkesmann å håndtere, sier Mikaelsen til TV 2.

KREVENDE: Fylkeslage Karin Müller Mikalsen forstår frustrasjfonen til naboene. Foto: Arne Rovick/TV 2.

– Hvorfor er den så vanskelig?

– Det som er vanskelig er at det er ulike verdier som skal veies opp mot hverarandre. Vi har pasient og brukere som har krav på å få forsvarlig helsehjelp, men det er strenge grenser for når en kan behandle en person som er alvorlig sjuk mot vedkommenes vilje. Her har lovverket blitt endret for to år siden, og det ble en innstramming av psykisk helsevernloven. Da ble terskelen for hvilke virkemiddel helsepersonell kan bruke, strammet kraftig inn, sier fylkeslege Karin Müller Mikaelsen.

– Hvilke rettigheter har naboene her?

De har selvfølgelig også rettigheter. I loven om psykisk helsevern så er det mulig å gi helsehjelp mot en brukers vilje hvis det er fare for andres liv og helse. Dette er en sak som må vurderes konkret og så må det avgjøres av spesialisthelsetjenesten, svarer fylkeslegen i Møre og Romsdal.

Naobene i grenda håper at de skal få hjelp etter 20 års fortviltet kamp.

– Det eneste vi ønsker er å leve et normalt liv i ro og fred. Vi ber om at vedkommende som plager oss skal få behandling som gjør at han blir bedre, sier Johannes.