Gikk med falskt politibevis og to bomber på Karl Johan

Like etter klokken 6 en september-morgen i fjor ble mannen pågrepet av politiet i Karl Johans gate i Oslo.

På seg hadde 44-åringen et falskt politiskilt. Han hadde også en sekk som inneholdt to improviserte eksplosive ladninger – såkalte IEDer.

I januar ble han stilt for retten, tiltalt for grov ulovlig befatning med eksplosiver.

Han var også tiltalt for en rekke mindre alvorlige forhold, inkludert vold mot en offentlig tjenestemann.

Var ruset

Den 44 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld under rettsforhandlingene.

I retten forklarte han at han brukte flere rusmidler den aktuelle kvelden, blant annet amfetamin.

SEKK MED BOMBER: Mannen hevdet han kun brukte sekken fordi den var stor nok til å ha jakka hans, og panteflasker i den. Foto: Politiet

Han hevdet at han ikke visste at det lå to bomber i sekken, men mener at han kun brukte sekken fordi den var stor nok til at han kunne oppbevare jakken sin i den, og at han hadde tomflasker han skulle pante den aktuelle kvelden.

Ifølge ham selv kom han i besittelse av sekken etter at den ble lagt igjen i leiligheten av en bekjent, som hadde brukt leiligheten mens den nå domfelte 44-åringen var inne til soning. Den bekjente mannen vitnet i retten, og nektet enhver kjennskap til bombene.

Politiet opplyser også overfor TV 2 at vedkommende var en del av etterforskningen, men ble sjekket ut av saken.

Det falske politiskiltet skal tidligere ha vært en rekvisitt i en filmproduksjon, men mannen forklarte at han har det på seg i tilfelle han skal komme i ubehagelige situasjoner når han er på byturer.

Kunne utgjøre fare for liv og helse

Den ene bomben besto av en Statoil-kopp, en hovedladning bestående av to pyrotekniske fyrverkeribatterirør, avfyring i form av en kruttlunte, og var modifisert med en tomhylse.

Den andre enheten lignet det som kalles en rørbombe, som inneholdt flere runde kuler. Den var en tidsutløst IED bestående av kobberrør, et fyrverkerirør, og to kruttlunter. Ifølge dommen brukes denne typen bomber som håndgranater i andre land.

Politiets eksperter mener bombenes skadepotensiale var betydelig.

En bombetekniker som vitnet i retten la frem en rapport som slår fast at den typen eksplosiver, selv om de inneholdt små mengder eksplosivt stoff, kan utgjøre betydelig fare for liv og helse.

Etterforsket om terror var motiv

44-åringen selv og hans forsvarer mener det ble dokumentert i retten at han var helt uvitende om bombene som befant seg i sekken.

Dette er derimot retten helt uenig i, og mener det er bevist at bombene ble laget av og tilhørte 44-åringen. Dommen peker på at mannens DNA ble funnet på begge bombene.