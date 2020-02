XXL står i fare for å bryte lånevilkår

LA FREM SKREKKTALL: Finansdirektør Stein Eriksen, under en presentasjon av XXL resultater for 4. kvartal fredag morgen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

XXL la fram skuffende tall for fjerde kvartal i fjor. Samtidig varsler sportsgiganten at den står i fare for å bryte lånevilkårene.