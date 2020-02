Han har svidd av to milliarder for å bli Trumps motstander

Den styrtrike forretningsmannen og tidligere ordføreren i New York, Michael Bloomberg, lanserte sitt kandidatur for sent til å kunne være med i starten av nominasjonskampen. Han dropper derfor de fire første statene og satser i stedet alt på å gjøre det stort i de neste delstatene.

Og det er ikke tvil om at Bloomberg mener alvor. Han har hyret 2000 valgkampmedarbeidere og har kjøpt tv-reklame i 27 delstater, skriver Washington Post.

Alt betaler han selv. Hittil har han brukt mer enn 200 millioner dollar, tilsvarende 1,8 milliarder norske kroner, ifølge offentlige dokumenter som blant annet er gjengitt av New York Times.

– Det er min investering i forsøket på å bli kvitt Donald Trump og å skaffe oss en skikkelig president, har Bloomberg forklart.

Nedtur i Iowa

Demokratenes primærvalg i Iowa ble et mageplask for partiet. Trøbbel med opptellingen av stemmer gjorde at det tok dagevis før resultatene ble klare.

Partiet måtte tåle kritikk fra egne rekker og latterliggjøring fra sine republikanske motstandere. Demokratenes partileder Tom Perez har krevd en gjennomgang av resultatene.

Midt i kaoset kastet Michael Bloomberg seg ut på en 48-timers valgkampturne i helt andre delstater som Michigan, Pennsylvania og California – delstater som er avgjørende i nominasjonskampen.

– Jeg er her i Michigan fordi dette er en stat vi absolutt må vinne i november om vi skal slå Donald Trump, sa han under et valgkampmøte i Detroit der de fremmøtte kunne kose seg med gratis vin, øl, pasta og sandwicher.

Trump er fienden

Bloomberg snakker ikke ned Buttigieg, Sanders, Biden og de andre motstanderne i det demokratiske partiet. Han lover å støtte en annen demokratisk kandidat om det ikke skulle bli ham.

I stedet konsentrerer han all energi mot president Trump.

På flere måter er de like. Som Trump er Bloomberg fra New York, og begge er svært rike. Bloombergs støttespillere mener dette er fordeler i en valgkamp mot Trump.

Bloombergs fremtoning er imidlertid stikk motsatt av den sittende presidenten. Mens Trump gjerne skryter og er bombastisk, er Bloomberg mer stillferdig. Han skryter ikke av rikdommen, men beskriver seg selv som en mann som vokste opp i middelklassen og betalte for college blant annet ved å jobbe som parkeringsvakt.

Gjør det godt på målinger

Taktikken later til å fungere. Michael Bloomberg ligger på fjerdeplass blant de demokratiske kandidatene ifølge et snitt av målingene. 77-åringen utropes til vinneren av Iowa-valget i en kommentar i Washington Post.