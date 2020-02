Helseminister Anutin Charnvirakul gikk hardt ut mot det han kaller «farang»-turister fredag. Begrepet «farang» kan grovt oversettes til turister fra Europa.

– De må kastes ut av Thailand. De bryr seg ikke om det store bildet, sier helseministeren i et TV-intervju fredag.

Charnvirakul kom med uttalelsene under en kampanje om å få befolkningen til å bruke ansiktsmasker for å beskytte seg mot det nye koronaviruset.

– Det er helt utrolig

Ministeren hevder at turistene nekter å bruke ansiktsmasker, selv om myndighetene deler dem ut.

– Dette er noe ambassadene burde bli varslet om, i tillegg til befolkningen. Turistene er i dette landet, vi gir dem masker, men de nekter fortsatt å bruke dem, sier han i intervjuet.

Han legger til at kinesere og andre asiatiske turister villig bruker maskene. De kan ha vært andre steder før de kom til Thailan

– Det er helt utrolig. Hvordan vet dem at de ikke er smittet av viruset? Vi burde kaste disse personene ut av landet, sier han.

25 smittet

Thailand er et populært reisemål for svært mange nordmenn. Av alle nordmenn som reiste utenlands i julen reiste hele 32 prosent til Thailand.

Ifølge John Hopkins universitets oversikt over smittede, er 25 personer i Thailand hittil smittet av det nye koronaviruset. Ingen har dødd av viruset i landet.

Viruset har til nå krevd over 600 liv og smittet over 30.000 i Kina. Viruset har stort sett bare tatt livet av eldre og syke personer med svekket helse i Kina, og gjennomsnittsalderen for de døde er ifølge kinesiske myndigheter over 70 år.