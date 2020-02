Morgan Sulele, eller Magnus Clausen som han egentlig heter, har gjort stor suksess med sin popmusikk. Han kan skilte med en rekke topplasseringer med låtene sine, som er streamet av 120 millioner.

I tillegg har han skrevet en haug med låter for andre artister, som Staysman & Lazz, Marcus og Martinus og Katastrofe. Der er streamingtallene svimlende 700 millioner.

Sterkt øyeblikk

Denne vinteren er han med i Hver gang vi møtes og han likte godt å ha sin egen dag og bli hyllet på Vestre Kjærnes gård.

– Det sterkeste øyeblikket var da jeg satt meg til bords til lunsjen og det klirret i glasset til Aslag Haugen. Da fikk jeg gåsehud, forteller Clausen til TV 2.

MORGAN SULELE SIN STORE DAG: Frida Ånnevik, Linnea Dale, Tuva Syvertsen, Chris Holsten, Aslag Haugen, Morgan Sulele, Odd Nordstoga. Foto: Vegard Breie/TV 2

Friskt pust

28-åringen fra Bærum synes det har vært utrolig spennende å tolke de andre artistenes låter. Han utelukker ikke at det blir musikalske samarbeid etter programmet.

– Jeg prater med flere av de og det er veldig hyggelig når vi treffes. Det hadde vært gøy å samarbeidet med Aslag Haugen i Hellbillies. Kanskje jeg må ringe ham å mase litt, sier han.

Tre eldre brødre

Magnus har vokst opp med tre eldre brødre, som han snakker varmt om i programmet. Den ene broren, Egil Clausen (37), er gitarist i bandet til Morgan Sulele og følger karrieren hans tett. Han har selv spilt i en rekke band og har skrivet låter for artister som Marit Larsen, Katzenjammer og selvfølgelig, Morgan.

– Han har vært med alle årene jeg har holdt på. Han er utrolig viktig for meg. Både for å holde meg litt nede, og for å støtte meg når ikke alt går så bra. Han er veldig flink til å være flink på det han skal være flink på, og det er godt å sparre med ham, sier Morgan.

HITMAKER: Morgan Sulele forbreder seg til å tolke de andre artistenes låter

Høy partyfaktor

I programmet forteller Magnus om et liv i sus og dus etter gjennombruddet i 2015 på VG-lista på Rådhusplassen i Oslo. Det ble mye festing etter konserter og et travelt liv som førte til at han måtte roe helt ned.

– Jeg holdt meg unna drikking, roet helt ned og fokuserte på musikken. Man lærer seg ganske fort at man ikke kan være med på fest hver gang man spiller en konsert, forteller Clausen.

Sommerlåt

Med låter som «Bare Min», «Jeg Vil Heller Ha Deg», «Lakenet» og «Høyt Over Oslo» har Morgan Sulele markert seg som låtskriver og artist

I disse dager er han i full gang i studio med å lage en sommerhit. Han har lykkes med det før og i fjor sommer var det låta «Helt ærlig» han herjet hitlistene med. Nå håper han å finne sommerlåtformelen igjen.

