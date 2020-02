Sammen med blant andre den 24 år gamle quartebacken til Super Bowl-vinner Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, er to nordmenn med på listen.

Erling Braut Haaland (19), som i høst herjet for RB Salzburg i Champions League og nå i de første kampene for hans nye klubb Borussia Dortmund, er med på listen.

– Det tok han bare 34 minutter å score hat trick i debuten for Dortmund. Han er et unikt talent, er noe av det Daily Mail skriver om jærbuen.

– Han er avhengig av å score mål, og han jager alltid det neste, skriver avisen, og mener Haaland er denne generasjonens store talent.

Etter overgangen til Borussia Dortmund står Haaland med hele åtte nettkjenninger på de fire første kamper, selv om han bare har startet én gang.

Den andre nordmannen avisen trekker fram er Viktor Hovland (22).

– Sammen med spanske Jon Rahm (25), ser Viktor Hovland ut som den sterkeste kandidaten til å ta over for Tiger Woods og Rory Mcllroy.

– Ett ord: Wow, skriver Daily Mail om Hovland.

Hovland slo gjennom da han gikk til topps i U.S. Amateur Championship i 2018, som sørget for at han kvalifiserte seg til sin første majorturnering året etter.

Her er resten av listen:

Cricket – Prithvi Shaw (India)

20-åringen har allerede markert seg i verdenstoppen. Spiller for Delhi Capitals.

Rugby - Louis Rees-Zammit (Wales)

Fylte nylig 19 år, og beskrives av mange som en sensasjon i rugbyverden. Spiller ving for Gloucester i engelske Premier League og på Wales' stjernespekkede lag.

Boksing – Daniel Dubois (England)

Til tross for at Dubois bare er 22 år gammel, er han et kjent navn i bokseringen. Tungvektbokseren har vunnet 14 av 14 proffkamper, hvor 13 har kommet på knockout.

Formel 1 Charles Leclerc (Monaco)

Ble i fjor tidenes nest yngste Ferrari-fører. Den 22 år gamle monegaskeren har vunnet to Formel 1-løp i karrieren.

Tennis – Coco Gauff

15 (!) år gamle Gauff slo ut selveste Venus Williams i fjorårets Wimbledon. Er per nå nummer 51 på verdensrankingen. Fyller 16 år i mars.

Friidrett – Noah Lyles (USA)

Ble verdensmester på 200 meter i 2019. 22-åringen er også blant favorittene til vinne gull under OL i Tokyo til sommeren.

MMA (Mixed Martial Arts) – Zabit Magomedsharipov (Russland)

I den såkalte fjærvektklassen er russeren med sine 14 strake seirer ranket som nummer tre i verden.

Basketball - Zion Williamson (USA)

Spiller for New York Pelicans i NBA. Fyller 20 år til sommeren og er spådd å dominere i NBA det neste tiåret.